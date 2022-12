Pirsgirêka Kurd heye, çareseriya wê hemwelatîbûna wekhev e

Serokê Giştî yê DEVA’yê Babacan li ser pirsgirêka Kurd dibêje: “Çareserî; bi feraseta hemwelatiya wekhev. Her welatiyek wekhev û bi rûmet e. Dewlet tenê dê vê yekê nas bike.”

Serokê Giştî yê DEVA’yê Alî Babacan li Semsûrê bû. Babacan mitinga partiya xwe ya Semsûrê axavtinek kir û got: “Birêz Erdogan destpêkê digot ‘Pirsgirêka Kurd heye û pirsgirêka min e’. Wê demê di hikûmetê de xebatek ji dil hebû ku em jî di nav de bûn. Lê li xwe zivirî û li aliyekî Bahçelî û li aliyê din jî Perînçek girt û dibêje: “Pirsgirêka Kurd tune ye. Dema li aliyekê Bahçelî û li aliyê din jî Perînçek hebe, tiştekî ku bêje nemaye. Birêz Bahçelî cara dawî kengî hatiye Semsûrê? Dema ku li Enqereyê dijîn axaftin hêsan e. Ji wir jî diqêre û difûre “

Babacan, anî ziman ku pirsgirêka Kurd heye û çareseriya vê jî helwesta dewletê ya li hemberî maf û azadiyên bingehîn e û got, “Ev jî naskirina dewletê ya mafên mirovan e. Çare; bi feraseta hemwelatiya wekhev. Her welatiyek wekhev û bi rûmet e. Her welatiyekî dema ji diya xwe tê dinê bi hemû mafên xwe dijî. Dewlet tenê vê yekê nas dike.”

Çend xalên daxuyaniyên Babacan wiha ne:

Ma ne hikûmet bi xwe buhaya şîr diyar dike? Hikûmet nirxê goşt û bihaya bingehîn a genim diyar dike. Hikûmet nirxê hemû tiştên bingehîn ên girêdayî xwarinê diyar dike. Piştî wê jî li bazaran şer radigihîne, hûn çima ewqas biha difroşin. Çima? Ji ber ku sedema enflasyonê ne. Ew bi xwe li sûcdarên din digerin. Miletê me wê daqurtîne. Sedema herî girîng ya enflasyonê zêdebûna dolar e.

Em ê êvara hilbijartinê razin û sibê jî şiyar bibin. Em ê kulmek avê vexwin û bibêjin, ‘Belê, ew kabûs qediya. Em saziyên têkildarî aboriyê di 1 mehê de bilind dikin. Em çareser dikin. Em ê di nava 6 mehan de rewşa krîzê çareser bikin. Dema behsa serkeftinên di warê aboriyê de dike, her tim behsa serdema ku ez serokê rêveberiya aboriyê bûm dike.

Em mezintirîn erdê çandiniyê li Ewropayê ne. Dema du keştiyên genim ji Ukraynayê bi vî alî ve bi rê ketin, her kes kêfxweş bû û got: ‘Ax em bê genim nabin’. Ev çi kar e? Û jê re dibêjin serkeftin. Bêrûmet. Di dîroka Komarê de hikûmeta ku herî zêde faîz dide ev e. Berê tu carî faîza ewqas zêde nehatibû dayîn..