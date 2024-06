Peyama Serok Nêçîrvan Barzanî bi boneya Cejna Qurbanê

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi minasebeta hatina Cejna Qurbanê peyamek ragihand ê got: Bila em bi xêrxwazî ​​û ruhê hevkariyê dest qonaxeke nû bikin.

Peyama Serok Nêçîrvan Barzanî:

Cejna Qurbanê bi germî li hemwelatiyên Kurdistanê û hemû misilmanên Iraq û cîhanê pîroz dikim. Ez hêvî dikim ku ev cejn bibe wesîleya aştî û aramiyê ji bo herkesî û cejneke xweş dixwazim.

Bi vê minasebetê em têgînên azadî, lêborîn û lihevhatinê di jîyan û têkiliyên xwe yên rojane de nû bikin û di rêzgirtin, hezkirin, xêrxwazî ​​û ruhê hevkariyê de qonaxeke nû nû bikin.

Xwedayê mezin welat û gelê me biparêze. Cejna we pîroz be, Cejna we pîroz be.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

16.6.2024