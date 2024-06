Pêwîste em sê nêzîkatiyên stratejîk bigrin

Çanda parastina jîngeh û xwezayê ji bo hemû navçeyên Kurdistanê bi armancên din ên netewî yên şoreşê re bûye armancek hevaheng.

Zagros Fatah

Parastina jîngehê di wateya zanistî de; Ew e ku hevsengiya ekolojîk û xerckirina çavkaniyê bi kêmkirina hem karanîna çavkaniyên xwezayî û hem jî qirêjiyê li ser bingehek domdar biparêze. Ev pêvajo, bi pêvajoya pêşketina mirovî re, ji bo berfirehkirina qada jiyanê, hewldanek berdewam e. Ji perspektîfa Neteweyên Yekbûyî, parastina jîngehê tê wateya polîtîka an tedbîrên ku ji bo kêmkirin û pêşîgirtina li faktorên derveyî (nexwezayî) yên ku bandorê li jiyan, zindîbûn û pêşkeftina zîndeweran dikin têne girtin.

Di dawiya sedsala borî de, parastina jîngehê di çarçoveya siyaset û rêveberiyê de, di çarçoveya pêşaniyên civaka navneteweyî de, bi taybetî piştî Konferansa Neteweyên Yekbûyî ya li ser jîngehê di sala 1972 de li Stockholmê hate lidarxistin û Danezana Stockholmê mijareke sereke bi nav kir û got; beşdaran çend prensîb ji bo birêvebirina jîngehê ya rast pejirandibûn, yanî Danezana Stockholmê, Plana Çalakiyê ji bo Jîngeha Mirovî û çend biryarên sereke wergirtibûn.

Di vî warî de parastina jîngehê di civakên pêşkeftî de wek normek bûye eleqeya welatiyan û bandoreke rasterast li ser dînamîkên aborî û siyasî dike. Binpêkirina prensîbên parastina jîngehê, ji aliyê welatiyan ve tên cezakirin û rastî pêlên nerazîbûnan ​​tên.

Emîsyonên jîngehê:



Parastina jîngehê bi giştî sê alîyan dihewîne, parastin (av, hewa û ax), xwarina mirovî (hilweşîna mirovî) bandorek neyînî li ser pîvanên jîngehê dike û ev bandor di sed salên borî de bi rêjeyek pir nebaş zêde bûne. Li vir ez ê balê bikişînim ser hewayê, wekî yek ji pîvanên jîngehê ku, hem jîngeha mala me û hem jî jîngeha derve bi awayên cûda qirêj dike. Mirov di encama vexwarinê de çend gazan berdide hawirdorê, yek ji wan gazan dibe sedema qirêjiya jîngehê, gaza (karbondîoksîtê CO2 an jî karbonmonoksît CO) ye, ku bi şewitandina dar, rûn, benzînê derbasî jîngehê û hewayê dibe. Di vê şewatê de gazek bi navê karbondîoksît çêdibe, ku bi giştî ji bo jîngehê û bi taybetî jî ji bo tenduristiya mirovan zirardar e.

Di sala 1950 de, li cîhanê 6 milyar ton gaza karbondîoksîtê hebû, paşê di sala 1990 de, ev jimar çar qat bû û bû zêdetirî 20 milyar ton, belavbûna vê gazê bi lez û bez berdewam kir û heta radeyekê ku niha digihêje zêdetirî 35 milyar ton salaneye. Gaza ku di salên 1990î de li Iraqê hatiye berhemanîn, 49 milyon ton bûye û heta sala 2022an gihaye nêzîkî 180 milyon ton.

Gelek çavkaniyên karbondîoksîtê hene, lê ya herî girîng şewitandina sotemeniyên fosîl ên wekî neft, benzîn û mazot e. Li Iraqê di navbera salên 2000 û 2021an de gaza karbondîoksîtê du qat zêde bûye, li Ewropayê ji sedî 22 kêm bûye û li cîhanê jî ji sedî 40 zêde bûye.

Bi tevahî, %87 ji hemî belavkirina karbondîoksîtê bi şewitandina sotemeniyên fosîl ên wekî komir, gaza xwezayî û neftê têne hilberandin. Ji %9ê mayî ji ber guhertinên din ên bikaranîna zevî û kêmbûna qalindbûna daristanê ye, û %4 jî ji ber hin pîşesaziyên wekî hilberîna çîmentoyê ye.



Li gor wan tedbîran rêjeya şewitandin û belavbûna van gazan li Hewlêrê ji Bexdayê gelek baştir e û jîngeh paqijtir e û karekî cidîtir jî bo parastina jîngehê tê kirin, bi taybetî kêmkirina berhemanîna karbondîoksîtê û zêdekirina oksîjenê. Xweşbextane ji bo pêşxistina jîngeha Kurdistanê, Hikûmeta Herêma Kurdistanê , di çarçoveya du pilana yeksalî û çar salî de, bi rêya yasa û yasayan, tedbîrên parastina jîngehê pêşkêş kirine.

Ji bo neteweya Kurd têgeha parastina jîngehê di felsefeya şoreş û netewîbûnê de, ji şoreşa Barzan ve têgeheke yekgirtî bûye, bi taybetî li deverên Barzan di tevahiya şoreşê de û bi berdewamî heta niha tomarkirina parastina jîngehê û parastina xwezayê ye. Ji ber ku jîngehparêzî di çanda rêbaza Barzanî de ye, heta îro li herêma Barzanê dar nehatine birîn. Ev çanda parastina jîngeh û xwezayê ji bo hemû navçeyên Kurdistanê bi armancên din ên netewî yên şoreşê re bûye armancek hevaheng.

Eger welatên rojava ji sala 1972’an ve girîngiyeke mezin dane parastina jîngehê, li Kurdistanê beriya sed salan, ji Şoreşa Barzan ve parastina jîngehê yek ji stûnên şoreşê bû.

Ger em fêm bikin, parastina jîngehê ji bo nifşên me yên paşerojê ye û niha zêde bandorek wê nake lewma tê paşguhkirin! Wekî din, qirêjiya hewayê girîng e û hewaya li dora me bandorê li nexweşiyên dil, astim, nexweşiyên pişikê û gelek nexweşiyên giran dike, ji ber vê yekê divê em sê tedbîrên stratejîk bigirin:

Yekem, kêmkirina emîsyonên CO2, ku dikare bi gelek awayan were kirin, ji rêveberiya malê bigire heya veguheztinê û karanîna enerjiya nûjenkirî wekî enerjiya rojê.

Ya duyemîn, bi çandina daran li kargeh û xaniyan, bi taybetî yên ku zêdetir oksîjenê hildiberînin, mîqdara kesk zêde bikin, da ku gaza karbondîoksîtê ya zirardar a ku em rojane hildiberînin kêm bikin.

Sêyem, pir girîng e ku çanda parastina jîngehê di tevgera rojane ya her kesî de were xuyakirin. Ango divê hemwelatî rêyên parastina jîngehê fêr bibin, xetereyên gemariyê fam bikin û li ser şêwaza jiyana xwe bixebitin û hewil bidin ku bi qasî ku pêkan kêm karbon û bi qasî ku gengaz be oksîjenê hilberînin.

Tedbîrên kêmkirina karbondîoksîtê:

Navendên zanistî yên jîngehê bi mîlyonan lêkolîn û weşanên zanistî li ser Înternetê weşandine, ji me re dibêjin ka meriv çawa ji bo parastina jîngehê bixebite, hin ji wan me bi vî rengî rêve dibin.

Balafiran kêm bikin: Rêwîtiya hewayî salane bi qasî 1 mîlyar ton gaza CO2 beşdar dike. Xwarin: Kesê zebeş dixwe di hefteyekê de 17 kîlo karbonê derdixe, kesê goşt jî dixwe heftê nêzîkî 50 kîlo karbonê derdixe. Kiryarên malê: Bikaranîna hawirdorê ya navxwe, wekî amûrên germkirinê, nemaze li welatên ku sotemeniyên fosîl bikar tînin, yek ji çavkaniyên sereke yên belavkirina gaza serayê ye. Pîşesaziya Tekstîl: Salane zêdetirî 100 milyar cil û berg têne hilberandin, ji wan %65 di nava salekê de tê îsrafkirin. Pîşesaziya cilan ji sedî 8-10ê belavbûna karbonê ya cîhanê ye, ji hewavanî û barkêşiyê zêdetir. Veguherîna çavkaniyên enerjiyê ji jeneratoran bo çavkaniyên enerjiya nûjenkirî. Bikaranîna otombîl û navgînên veguhestinê kêm bikin, di heman demê de çanda rêveçûnê pêşve bibin. Pêşî li îsraf û kêm bikaranîna avê bigirin. Kêmkirina çopê.

Hêjayî balkişandinê ye ku parastina xweza û jîngeha Kurdistanê erkeke sê alî ya hikûmet, sektora taybet û welatiyan e. Çawa ku em hemû bi hev re di jîngehê de dijîn, divê em hemû bi hev re proseya jîngehê biparêzin. Ji ber vê yekê, hişyariya jîngehê tê wateya hişyariya parastina jiyan û tenduristiya mirovan û her weha parastina sermayeya me ya neteweyî. Ji ber vê yekê li gorî rêgezên hejmar yek û du, desteyên jîngehê yên bajar û navçeyan binpêkirinên nêçîr, şopandin û sepandina jîngehê kirine. Ji aliyeke din ve, aliyên siyasî yên Kurdistanê jî di warê parastina jîngehê de berpirsin. parastin û nehîştina gemarî û ragirtina germê, parastina xwezayê û keskkirina xaka Kurdistanê li gor pîvanên navdewletî, bi beşdariya Herêma Kurdistanê di van konferansên navdewletî û herêmî de. Ji vê nêrîna cîhanê, beşdarbûn û çalakiyên serokwezîr di konferansên navdewletî yên wek Diyaloga Manama li Behreynê û Konferansa Guhertina Avhewayê (COP 28) li Îmarat û herwiha beşdariya efserên Pêşmerge di korsên derbarê jîngeh û guherîna avhewayê de. li gorî standardên cîhanî yên li ser kêşeyên guherîna avhewa û parastina jîngehê. Rojeva partiyên siyasî bandorek rasterast li ser jîngeh û jiyana welatiyan dike. Her aliyek siyasî ku bibe sedema têkdana xwezaya bedew a Kurdistanê, berpirsê dîrok û sermayeya me ya niştimanî ye ku jiyan û tenduristiya welatiyan dixe metirsiyê. Divê her kes pêşî li wêrankirina ciyê xwezayî ya bajaran bigire, xuyangê bajêr ji bo projeyên bazirganî neyê bikaranîn. Norma parastina jîngehê berpirsiyariyeke netewî ye ev berpirsiyarî ji reformên Şêx Ebdulselam Barzan derbasî Şêx Ehmed bû û piştre jî ji bo Mela Mistefa Barzanî. Di nivîsandina pênaseya Rêya Barzan de ji aliyê Şêx Ebdulselam Barzan ve, çanda parastina jîngehê hat avakirin, eger li parçeyên din ên Kurdistanê ev çand bê birîn û neyê kirin.

Zagros Fatah, Endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê