Parlementerekî YNKê: Ji ber xatirê PKKê pêwendiyên me û Tirkiyê xirab bûne

Endamekî firaksyona YNKê li parlementoya Kurdistanê dibêje, ji ber alozbûna rewşa Silêmaniyê gelek bazirgan û sermiyandar bajar terikandine û dide xuyakirin, lazim bû PKK rewşa wan li ber çav girtiba.

Endamê firaksyona YNKê li parlementoya Kurdistanê, Osman Kerîm Siware ji BasNewsê re got, em li ser nêrîna xwe ne û piştevaniya daxwazên rewa yên xwepêşanderan in. Lê ewa ku îro diqewime, mixabin bûye sebeba wêranbûna Silêmaniyê. Çendîn sal e fişar li ser vê bajarî heye. Êdî her kes bêzar bûye.

Osman Kerîm Siware her wiha got, her kes dikare bi awayekî aştiyane nerazîbûna xwe nîşan bide û daxwaziyên xwe jî bîne ziman. Lê mixabin hinek kes tevlî xwepêşandanê bûne û berê xwepêşanderan didin baregehên partiyan û dezgehên hikûmetê. Kêmasî hene lê kêmasî bi şewitandin û wêrankirina nayên çareserkirin.

Wî parlementerê YNKê da zanîn, ji ber alozbûna rewşa Silêmaniyê gelek bazirgan û karsaz ji bajêr çûne û got, ev jî dibe sebeba wêranbûna bajêr.

Osman Kerîm Siware behsa rola PKKê jî di aloziyan de kir û got, me piştevaniya PKKê ki û ji ber wê jî pêwendiyên me bi Tirkiyê re xirab bûn. Lazim bû wan rewşa me li ber çavan girtiba. Divê li şûna alozkirinê, ew piştevaniya çêkirinê bikin.