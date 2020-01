Ocalan dikare PKKê di hefteyekî de bê çek bike

Mamostayê zanîngehê Alî Kemal Ozcan ku beriya hilbijartinên Herêmî li Tirkiyê serdana Îmraliyê kirbû ji bo dîtina Ebdula Ocalan Serokê zîndanikrî yê PKK’ê, dibêje, ger derfet bi Ocalan re bê dayîn, Ocalan dikare di heyama hefteyekê de PKK’ê bêçek bike.

Dir. Alî kemal Ozcan ku ji bo medya Tirkiyê axvî ragihand, ger peyama Ocalan ku dabû dest parêzerên xwe ji bo raya giştî hatba xwendin, wê demê da Binalî Yildirim li Stenbolê biserkeve û li Tirkiyê dest bi pêvajoyeke nû bike.

Ozcan dibêje, hin kes dibêjin Ebdula Ocalan di zîndanê deye û li ser kurdan û PKK’ê tu bandora xwe nîne. Lê ev neraste, jiberku hêjan Ocalan xwedî bandore li ser PKK’ê heger derfet bê dayîn û rê were vekirin, Ebdula Ocalan dikare di heyama heftyekê de PKK’ê bêçek bike û li Tirkiyê jî dest bi piroseyeke nû were kirin.

Her wiha got jî: ger ev nameye ji raya giştî re hatiba xwendin û pêvajoyeke nû dirist biba wê demê heger hebû li Rojavayê Kurdistanê jî operasyona Rojhilatê Firatê nehatba kirin.

Ozcan di berdewamiya axaftinên xwe de ragihand, min bi daxwaza dewletê serdana Ocalan kiriye û dîsa bi daxwaza wan, peyama Ocalan bi tenê xwendiye û got, Qendîl û Ocalan li ser heman xetê ne, lê HDP’e û rêxistina Ewropa siyaseteke cuda ji siyaseta Qendîlê dimeşînin. Her çend Ocalan gotiye, bila dengderên Kurd li stenbolê alîgrî nekin jî, lê HDP’ê banga piştevaniya namzetê CHP’ê kiriye.

Ozcan got, hewlên wî ji bo serdankirinê berdewam dikin, lê heft meh derbas bûn, heya niha jî moleta serdana bo Ocalan ji wî re nehatiye dayîn.

Darkamazi