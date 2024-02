Kurt bersiva Bohurler da: Kenok e!

Di parlementoya Tirkiye de hinek parlementer Kurdî û hinek jî Lazî axivîn. Dema ku parlementera Kurdî û Lazî axivîn mikrofona wan hate girtin û dengê wan hate qut kirin.

Li ser vê yekê parlementera AK Partiyê Bohurler got, “Mafê me tune ku em mudaxeleyî zimanê zikmakî yê ku li malê ji aliyê kesî ve tê axaftin bikin lê nabe li parlementoyê biaxêvin. Ji bo netewe û dewletê divê zimanê hevpar bê axavtin. Parlementerê berê yê AK Partiyê Abdurrahman Kurt hat bersiva Bohorler da û got: Xweş bazara,werin em tenê li mala xwe zimanê zikmakî biaxêvib, lê bazarê, nexweşxaneya, derve zimanê xwe neaxêvin. malê biaxivin, yanî bi dilxwazî ​​asîmîle bibin da ku em bibin yek. Gelo ev raste?

Bi boneya 21ê Sibatê Roja Zimanê Zikmakî mîkrofona parlamenterên ku xwestin li li parlementoyê bi kurdî û lazî axaftinên xwe bikin hatin girtin. Parlamentera AK Partiyê ya Qeyseriyê Ayşe Bohurler jî bi twîta xwe beşdarî nîqaşa zimanê zikmakî ya ku piştî vê dest pê kiribû bû.

Bohurler li ser hesabê xwe yê Xê got:jêrîn got:

“Îro Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê ye. Zimanê me hemûyan heye ku em bi bihîstina malbatên xwe yên li malê mezin bûne. Di dîrokê de Anatolya bi cihêrengiya xwe di vî warî de mozaîkeke dewlemend bûye û îro em bi vê dewlemendiyê serbilind in. Lê belê yek ji beşên herî bingehîn ên neteweyekê ku li hev dicivin û xaleke hevpar diafirînin ziman e.

Fransa bê Fransî û Îngilîstan bê Îngîlîzî ne mimkûn e. Divê em bi tirkî, ku di jiyana karsazî, jiyana perwerdehiyê, jiyana civakî û rêveberiya giştî de hevpariya me ye, hişk bigrin.

Mafê me nîn e ku em destwerdana zimanê zikmakî yê ku li malê ji aliyê tu kesî ve tê axaftin, em ê nikaribin rê ji kesên mijûlî re bihêlin ku îdia dikin ku netewe û dewlet bêyî zimanê me yê fermî yê hevpar dikare hebûna xwe bidomîne û mebesta wan felckirin a netewe û deletêye.

Roja zimanê dayikê pîroz be.” .

Bertek ji parlementerê AK Partiyê yê berê Abdurahman Kurdt hat.

Parlamenterê berê yê AK Partiyê yê Amedê Abdurrahman Kurt bertek nîşanî daxuyaniya Bohurler da û wiha bersiv da.

“Xweş bazara,

Em li malê biaxivin, lê bila li sûk û nexweşxanê neaxivin, yanî bi dilxwazî ​​asîmîle bibin ku em tenê bibin yek, ne wisa???