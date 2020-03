Korek Telecom jî camêriya xwe nîşanda

Korek Telecom ku şîrket û kompanyayeke serekiye li Kurdistanê, ji ber Virusa Corona û helmeteke nû ya kontur û balansan bi navê Cot derxistiye eger 5.000 kontur bikirî 5.000 jî diyarî dide.

Korek Telecom dide zanîn ku xelkê Kurdistanê rênimayiyên Wezareta Tendirustiya Kurdistanê bi cîh bike û zêdetir li malin û daxwaza bikaranîna telefonê zêde bûye ji ber wê yekê jî ewan helmeta Cot destpêkiriye. Helmeta Cot eweye eger 10.000 kontur an ku balans bikirî 10.000 jî diyariya Korek Telecome.

Her wiha Korek Telecom ji bo xwe parastina xelkê Kurdistanê jî hişyariyê dide û dibêje: Ji ber ku em girîngiyê bi tendrustiya we didîn. Ji kerema xwe pabend be bi bi cîhkirina rênimayiyên Wezareta Tendirustiyê ji bo ku tu bi xwe û hezkirên xwe parastî bin. Ji kerema xwe her dema ku te hestpêkir tendirustiya nebaşe, peywendiyê bi hêlên germ bike.