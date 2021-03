Serokê CHPê Kemal Kiliçdaroglu bi rêya telefonê pêwendî li gel hevserokê HDPê Mithat Sancar danî ji bo dawî hatina parlementerê HDPê Gerlioglu jê re got Derbasî be.

Di vê derbarê de HDP daxûyaniyek da û got: Bi sedema dawî anina parlementerê me Gergerlioglu bo awayek ne huquqî, serokê CHPê Kemal Kiliçdaroglu telefonê hevserokê me Sancar kir û jêre got ku derbasî be.Kiliçdaroglu da xûyakirin ku, li welat demokrasî tuneye.