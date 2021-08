Ji nû ve rêxistina hêzên ewlekariyê li gorî bingehên neteweyî

Hevserokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê Bafil Talebanî serdana serkirdayetiya hêzên dijî terorê, LîwaKomando û hêzên tîma zêrîn kir.

Talebanî di serdanê de ji nêz ve perwerdekirin hêzan şopand û beşdarî pêşkeşkirineke leşkerî yê hêzên ku bi piştevaniya hêzên Hevpeymaniya Navneteweyî hatibû amadekirin bû, Talebanî spasiya serkirde, hêzên Pêşmerge û karmendan kir, ji bo rahênan û disiplîna tund û damezrandina hêzan li gorî bingehên zanistî û serbazî, ji bo berdewamiya erkên xwe bi roj û şev wek hêzeke xurt lidijî her metirsiyek ku ziyan dighîne aramiya Herêmê.

Amaje bi wê yekê jî kir ku ew hêz dê di çend qonaxan de li gorî bingehên niştimanî û parastina asayişa Herêma Kurdistanê werin birêxistinkirin û divê hêzên YNKê ji niha û pê de hêzên gel û Kurdistanê bin û bibin li ser pîvana berpirsiyariya neteweyî, di çarçoveya qanûnê de dixebitin û karên xwe ji bo berjewendiya giştî pêk tînin. Tekez kir ku kesê ku qanûnê binpê bike û hêzên Yekîtiya Neteweyî ji bo mebestek kesane bikar bîne û bi kiryarek neqanûnî re têkildar be dê were darizandin.

Talebanî pêngavên yekgirtin û rêkxistina hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê di çarçoveya hêzek niştimanî de ku amade ye ewlehiya Herêma Kurdistanê biparêze nîşan da. Wî ragihand ku Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê amade ye ku vê pêngava neteweyî serketî bike li gorî bingehên hevsengî û ntaybetmendiya hêzan .