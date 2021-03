Ji bo “Sonda Me“ serî li parlementoyê didin

Ji bo Sonda me di dibistana de ji nû ve bê xwendin parlementerê IYI Partiyê serî li parlementoyê dide.Wek tê zanîn Sonda Me ji aliyê hukumeta AKPê ve hatibû rakirin. Lê ji bo biryara hukumetê bê sekinandin sendikayek hevalbendê MHP serî li Dadgehê dabû. Di encamde bi biryara wezereta perwerdeyê û pejirandina dadgeha temiz ê, biryar hat dayin ku Sonda Me neyê xwendin.

Niha IYI Parti cardin dixwaze di parlementoyû de biryarekî derêxe ku Sonda me wek berê bê xwendin. Sonda Me bi gotar û naveroka xwe nijadperstiye. Parlementerê IYI Partiyû yê Stanbulê Hayrettin Nuhoğlu dibêje ku, di vê Sondê de Tirkbûn ne tiştek nijadiye û tu nijadperstî di vê sondê de tuneye. Gerek kesek bi Tirkbûnê aciz nebe.

Di rastiya xwe de Gotinên Sonda me ji serî heta binî gotarên nijadine û wesfê nijad a Tirk dide û hemû nijadên din dike qurbaniya Tirk a.