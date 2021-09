Îro li devera Soran qonaxeke nû dest pê dike

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di rewrisma ragihandina îdareya serbixwe ya Soranê de daxûyakirin ku, îro li devera Soranê qonaxeke nû dest pê dike û pêşerojeke geştir li pêş xelkê vê deverê ye.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di rewrisma ragihandina îdareya serbixwe ya Soranê de gotarek pêşkêş kir û got: Dilxweş im ku îro li virim ji bo ragihandina îdareya serbixwe ya Soranê ku ji 4 qezayan Soran, Riwandiz, Çoman û Mêrgesorê pêk tê. Xelkê têkoşer ê vê devêrê, Soran, balekayetî, Biradost û Barzan, gelek gurbanî dane û zehmetî dîtine, li hember wan jî, îro wek dilsoziyekê ji xebat û têkoşîna vê deverê re, em hatin xizmeta wan bikin û îdareya serbixwe ya vê deverê rabigihînin.”

Herwiha got: “Îro rojeke dîrokî ye, roja cibicîkirina soza Cenabê Serok Barzanî ji vê deverê re ye. Roja dilsoziya li hember xwîna şehîdên me û qurbaniya Pêşmergeyên me yên qehreman e. Roja pêşandana soz, pêzanîn û rêzgirtina li xebat û têkoşîna vê deverê ye.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî dibêje: “Cihê xwe ye, serê xwe bi rêz ji bo malbata şehîdan a serbilind bitewînin û pêzanîna xwe ji bo Pêşmergeyên qehreman pêşkêş bikin.”

Mesrûr Barzanî Diyar kir: “Îro bi ragihandina îdareya serbixwe ya Soranê û destbikarbûna serperiştiyarê vê deverê re, qonaxaka nû dest pê dike. Ev dever her ji destpêka tevgera rizgarîxwaz a gelê me ve û heta niha, binke û piştevana hemû şoreşên li dû hev bû. Qonaxeke nû dest pê dike û pêşerojeke geştir li pêş we ye.”

Destnîşan kir jî: “Em di Hikûmetê de, em ê berdewam bin bi piştevanîkirina vê îdareya serbixwe, ji bo xizmeteke zêdetir pêşkêşî welatiyan bike, rûtîn û çûnûhatina di navbera navçe û deveran de kêm bike, herwiha dê fişara mezin a li ser Hewlêrê jî sivik bike.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî got: “Xweza vê deverê xweşik û ciwan e. Lê hîn li navçeyên sînorî em mijûlî pirsa ewlehî û aramiyê ne, hikûmet jî her hewlekê dide, ji bo aramî û ewlehî careke din vegere van navçeyan, ji ber ku ev dever di warê geştiyariyê de dikare sûdê li xelkê vê deverê û hemû Kurdistanê bike. Em ê piştevaniyê ji bo pêşxistina sektora pîşesazî, çandinî û geştûguzariyê li vê deverê bikin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di beşeke din a daxuyaniya xwe de ragihand, “Em niha di hilmeta hilbijartinên Encûmena Nûneran a Iraqê de ne. Divê em baştirîn nûnerên ku berevaniyê li mafên gelê Kurdistanê bike bişînin Bexdayê, ji bo hemû mafên xwe bi dest bixin.”