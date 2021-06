HUDA PAR êrîşa li ser avahiya HDPÊ şermezar dike

Serokê HUDA PARê Zekeriya Yapicioglu bi minasebeta êrîşa li Izmirê ser avahiya HDPê û kuştina Deniz Poyraz daxûyaniyek da û ev bûyer şermezar kir.

Serokê HUDA PARê dibêje: Ez êrîşa li dijî Avahiya HDPê ya Îzmîrê û kuştina hatî kirin şermezar dikim” û xwest ku bûyer di hemî hêlên xwe de were lêkolînkirin. Ez êrîşa li dijî Avahiya HDP ya Îzmîrê û kuştinê şermezar dikim. Sersaxiya min ji malbata xemgîn re dixwazim. Divê bûyer di hemî hêlên xwe de were vekolîn û di zûtirîn dem de bi tevahî were zelal kirin.