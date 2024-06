Hikûmet: Ji bo hinartina petrolê em pêwendiyên li gel Bexdayê berdewam in

Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand, ji bo di zûtirîn dem de hinartina petrolê dest pê bike, bi hikûmeta federal a Iraqê re gotûbêjan didomînin.

Civîna Encûmena Wezîrên Herêma Kurdistanê bi amadebûna Cîgirê Serokwezîr Gubad Talebanî, bi serokatiya Serokwezîr Mesrûr Barzanî hat lidarxistin.

“Li ser vexwandina Wezareta Petrolê ya Iraqê, biryar e di destpêka hefteya bê de şandeke Hikûmeta Herêma Kurdistanê û şîrketên petrolê serdana Bexdayê bikin û mekanîzmayeke çareseriyê ji bo rakirina hemû astengiyên li pêşiya destpêkirina hinartina petrolê pêk bînin.

Di destpêka civînê de hikûmetê behsa jîngeha Herêma Kurdistanê kir û Mesrûr Barzanî got: Divê her roj bibe roja parastina jîngehê û hemû hewlên me bidin ji bo pêşxistina çanda parastina jîngehê.

Serokwezîr tekîd li ser wê yekê kir ku divê her kes jîngeha Kurdistanê biparêze, ji ber ku ne tenê milkê wan e, belku milkê nifşên paşerojê ye.

Di beşa yekem a civînê de raporta duyemîn sala cîbicîkirina pilana mafên mirov a Hikûmeta Herêma Kurdistanê (2025-2021) ji aliyê Kordînatorê Pêşniyarên Navdewletî Dîndar Zêbarî ve hat pêşkêşkirin. Plan di meha Îlonê de ji aliyê Lijneya Wezîran ve hatibû qebûlkirin

Di raporê de Zêbarî amaje bi tedbîrên wezaret û aliyên peywendîdar ên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo parastina mafên mirovan, azadiya derbirînê, azadiya çapemeniyê, nehiştina tundiya li ser jinan û parastina mafên pêkhateyên cuda kir.

Koordînatorê Pêşniyarên Navdewletî derbarê kar û pêngavên Hikûmeta Herêma Kurdistanê yên ji bo baştirkirina şert û mercên çaksaziyê û girtîgehan û şerê li dijî madeyên hişber, derûnî û bazirganiya mirovan de zanyariyên pêwîst pêşkêş kirin.

Xala duyemîn a civîna encûmena wezîran jî ji bo wergirtina genim ji cotkarên Herêma Kurdistanê ji aliyê hikûmeta federal ve ji aliyê Bêgerd Talebanî ve hat terxankirin, Wezîrê Çandiniyê yê Herêma Kurdistanê behsa hewlên dawî yên ji bo vê mijarê kir.

Li gorî hikûmetê, “Encûmena Wezîran gavên ku Wezareta Çandinî û Çavkaniyên Avê ji bo parastina mafên cotkaran li Herêma Kurdistanê avêtine bilind nirxand û hewlên vê dawiyê yên Serokwezîrê Herêma Kurdistanê jî pesna aboriya federal da.”

Civata wezîran çendîn pêşniyar pêşkêş kirin û wezîrên Çandinî û Bazirganî jî erkdar kirin, ku tedbîrên pêwîst werbigirin, ku ev yek di berjewendiya cotkarên Herêma Kurdistanê de ye.

