Hêzên Pêşmerge li derdora Kerkûkê bicîh dibin

Serokê encumena serkirdetiya PDKê li Kerkûk û Germiyanê, Kemal Kerkûkî li ser rewşa Kerkûkê ji rojnamevanan re ragihand, komîsyona asayîkirina rewşa Kerkûkê heta niha li ser çar mijaran kar kiriye; serbazî, ewlehî, siyasî û îdarî. Hîn jî karên wê xilas nebûne. Niha hikûmeta Kurdistanê û Bexdayê vê yekê dikin, ji ber ku di nav komîteyê de çend kesên ereb û turkmen hebûn astengî çêdikirin.

Kemal Kerkûkî her wiha got, biryar hatiye dayîn baregehên PDKê lê bên vegerandin. Diviya beriya hilbijartinan ev hatiba kirin lê bo ku nebe bangeşe, hat paşxistin. Hêzên Pêşmerge jî bo parastina deverê ligel artêşa Iraqê derdora bajarê Kerkûkê bicîh dibin.

Wî serkirdeyê PDKê agahiyek sosret belav kir û got, mixabin berpirsekî YNKê belgeyek îmze kiriye û razî bûye ku parêzgarê sepandî yê Kerkûkê Rakan Cibûrî li ser cihê xwe bimîne heta hilbijartinên encumenên parêzgehan tê kirin. Derve tiştekî dibêjin û di bin de jî tiştekî din dikin. Em hêvîdar in kesên dilsoz li nav YNKê de pêşiya vê yekê bigirin. Eger wisa nekin wê çaxê ew jî şirîk in.

Li ser destnîşankirina parêzgarê nû yê Kerkûkê jî Kemal Kerkûkî got, xelkê Kerkûkê biryar didin ka kî dê bibe parêzgarê Kerkûkê. Xelkê Kerkûkê ew maf dane PDKê da ku di destnîşankirina parêzgar de xwedan rol be.