General Vowell: Hinek aliyên siyasî li pêşiya yekrêziya Hêzên Pêşmerge astengiyan derdixin

Fermandarê Giştî yê Hêzên Hevpeymaniya Navdewletî ya li Dijî DAIŞê General Joel Vowell, ragihand ku di proseya çaksaziyê de gavên girîng ji bo yekrêzîya Hêzên Pêşmerge hatine avêtin, lê hinek aliyên siyasî li pêşiya yekrêziyê asteng û zehmetiyan derdixin.

Generalê Amerîkî amaje bi wê yekê kir ku Washington hewl dide Hêzên Pêşmerge bibe hêzek ‘modern û profesyonel’.

Fermandarê Hêzên Hevpeymaniya Navdewletî ya Dijî DAIŞê General Joel Vowell bersiva pirsên Rûdawê da.

Di derbarê reformên ku di nav Wezareta Pêşmerge de ji bo yekkirina hêzan hatine kirin de, General Joel Vowell got:

“Hêzên Pêşmerge ji bo guhertinê gavên mezin avêtine. Reform berdewam dikin. Lê di nûkirina hêzan û çêkirina pêkhateyên nû de em rastî astengiyên mezintir tên. Hinek aliyên siyasî û nêzîkatiyên cuda pêkanîna proseya çaksaziyê têk didin”.

Orgeneral Joel Vowell herweha got:

“Kurdistan di warê dabînkirina ewlehiyê de bi welatên rojavayî re xwedî dîrokek dirêj e. Lewma ji bo guhertina kevneşopî û çandê dem pêwîst e”.

Fermandeyê Amerîkî amaje bi wê yekê jî kir ku Washington tekezî li ser wê yekê dike ku Hêzên Pêşmerge bibe hêzek nûjen û profesyonel û got:

“Rêkeftinek di navbera Hikûmeta (Kurdistanê) û Amerîkayê de heye ku heta sala 2026ê piştgirî bidin şandeya ji bo vegerandina pêşmerge. Me pêşkeftinên girîng bidest xistiye, her çend ku niha hinekî rawestiyaye. Her çend ev yek dijwar be jî, ew di heman demê de pêkan e”.

“Amerîka bi xurtî piştgiriyê dide yekgirtina Pêşmerge”

General Joel Vowell tekez li ser wê yekê kir ku piştevaniya hevpeymanî û Amerîkayê ji Hêzên Pêşmerge re giring e û got: “Amerîka bi tundî piştevaniya yekgirtina Hêzên Pêşmerge dike, ji ber ku Hêza Pêşmerge ya profesyonel û yekgirtî dikare aramiyê peyda bike. Bi hebûna hêzek hevbeş û hevkarên me yên Kurd, emê tevkariyê li ewlekarî û aramiya vê herêmê bikin. Em li vir in, ev jî di berjewendiya hemû aliyan de ye“.