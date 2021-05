Erdogan xiyanet li me kir

Serokê Partiya Paşerojê Ahmet Davutoglu,tevlî benameyak a Kanal TV bû. Davutoglu li ser pirsekî got: Mimkine wezirê navxwe Soylu îşev ji kar bê dûr xistin. Davutoglu di derbarê Serokkomar Erdogan de jî dibêje:Erdogan ji milet qut bû.Nirxên me yên bingehîn binpê kirin.Li vê derê kêmasiyek a sedaqetê heye. Eger xiyanetek hebe , bi temamî xiyaneta Erdogan li himber nirxên me bûye.

Beşek din di axaftina xwe de Davutoglu got: Erdogan bi rêya medyayê li gel min diaxive,tişta ku xwedê dizanê bila xelk jî bizanibin. Em naxawazin tiştek weşartî bimîne. Bila Erdogan werê kijan kanala televizyonê dixwaze em werin himber hev û behsa rastiya bikin. Ez dibêjim bila kerembike were em li himber gel biaxêvin.