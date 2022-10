Erdogan serdana Diyarbekirê dike !

Serokkomarê Tirkiye Erdogan roja yekşembê serdana Diyarbekirê dike.Gotinên Erdogan ên ku gotibû gelek zarokên PKKyiyan hene, li Diyarbekirê jî bûye sedemê nerihetiyekî.Aliyek Erdogan ji bo gotara wî rexne dikin û aliyek jî ku, dibêjin Erdogan behsa Kurdan dike red dikin.

“Ez bavê neh zarokan im. Min 45 sal bac da dewletê. Ev 20 sal in ez dengê xwe didim AK Partiyê. Niha ez PKKyî me, ez terorîst im an çi me? Min jî fêm nekir. Ev gotin kêrî Serokomarê vî welatî bi taybetî Tayyîp Erdogan nayê.”

Ev gotinên S.B.yê ku bi salan e li Amedê esnaf e. S.B diyar kir ku ew wek malbatê dîndar in û dixwazin dengê xwe bidin partiyeke dîndar, S.B., xwe amade dikir ku roja yekşemê biçe merasima vekirinê ya girseyî ya ku Serokomar Recep Tayyîp Erdogan wê li Diyarbekirê axaftinekê bike. Lê Erdogan piştî gotî, “Zarok gelekî girîng e. Di PKK’ê de 5, 10, 15 zarok hene“ ew pir êşandiye û fikra wî guherandiye.

Serokomar Erdogan diviyabû hefteya borî bihata Diyarbekirê. Lê belê ji ber karesata madenê ya li Bartînê serdan hat şûnve avûtin. Hat ragihandin ku serdana ku hatî betal kirin, wê 23ê Cotmehê roja Yekşemê pêk were û li bajêr dîsa amadekarî dest pê kirin.

Sedema ku Diyarbekirî difikire ku Serokomar Erdogan behsa kurdan dike, sazûmaniya rêxistinî ya PKKê ye. Hat zanîn ku li herêmê di nav endamên rêxistinê de zewac nayê qebûlkirin û ji bo kesên ku bi hestyarî re têkildar in cezayên giran tên birîn. Wek îstîsna serokê rêxistinê Abdullah Ocalan di sala 1978an de bi Kesîre Yildirim re zewicî lê ji vê zewaca 10 salî tu zarokên wan çênebûn. Gelek endamên rêxistinê ku di salên borî de bi hev re têkiliyeke hestyarî hebû, reviyan û li bajarên Herêma Kurdistana Iraqê zewicîn.

“Ev ceza li dijî Kurdan e”

Ev gotinên Erdogan bû sedema berteka aliyên muxalefetê yên li herêmê siyasetê dikin jî.

Parlamenterê berê yê AKP’ê yê CHP’ê yê Amedê Abdullah Atik, diyar kir ku Erdogan hemû Kurdan bi PKK’î bûnê tohmetbar dike û diyar dike ku di sala 2016’an de nêrîna AKP’ê ya li hemberî Kurdan dîtiye û rêya xwe ji partiyê veqetandiye. Serokê Giştî yê CHP’ê Atik anî ziman ku divê Erdogan piştî van gotinan neçe Amedê û got, “Îcar hûn bi çi rûyî tên Amedê? Ji ber ku ev sûcdariyek e. Her kes dizane ku endamên PKK’ê ne xwedî zarokin. 10-15 zarokan li ku çêdike û tîne? Ev hevok ji bo kurdan e. Ev partî li ser vê erdnîgariyê ber bi xilasiyê ve diçe.

Serokê partiya DEVA yê Diyarbekirê Cîhan Ulsen got, “Ez li ser navê vî welatî, vê axê, vê erdnîgariyê şerm dikim.” Li gorî Ûlsen, Erdogan bi eşkereyî axaftineke ku Kurdan bi terorê re, bi rêxistineke terorîst ve girêdide bikar anî. Ûlsen da zanîn ku divê gotinên Erdogan weke nîşaneya tirsê ya li ser Kurdan û gelê Kurd bê xwendin û got, “Di salên 90’î de bi dizî vê yekê dikirin. Dema ku daxuyaniyên Konseya Ewlekariyê dihatin hatin belavkirin, em hînî planên mejiyê dewletê yên li ser gelê Kurd bûn. Niha diwêrin bi awayekî vekirî bêjin. Ez vê yekê wek nîşana wê yekê dibînim ku êdî çîroka Erdogan li ser kurdan nemaye. Ez bawer nakim ku êdî em vegerin salên 90î. “Ev nîşanek eşkere ye ku em ji salên 90-an di serdemek tarîtir re derbas dibin

Serokê Baroya Diyarbekirê Nahît Eren ku gotinên Erdogan wekî “gotinên şermê” dinirxîne, 30 sal şûnde biryarên Konseya Ewlekariyê yên salên 1990’î ji aliyê Serokkomarekî ve hatin gotin “Bêbextiyeke mezin” e. Eren, anî ziman ku gotinên Erdogan nêzîkatiyeke cidî ya zayendperest e û got, “Ne pêkan e ku mirov li Tirkiyeyê hîna jî kurd weke xetereya nifûsê bê dîtin. Ya ku bi navê rêxistinekê hat gotin, ango bi tevahî krîmînalîzekirina kurdan jî taybetmendiyek e.”

AKP’yî Turan: Em bi xemgînî îdiayan red dikin

Li aliyê din aligirên AKP’ê îdiaya Serokomar Erdogan a ku behsa kurdan dike qebûl nakin.

Alîkarê Serokê Koma AKP’ê Bulent Turan di daxuyaniya xwe ya li Lijneya Giştî ya Meclisa Gel a Tirkiyeyê de li ser rexneyên HDP’ê got, “Em îdiayên ku Serokkomarê me heqaret li Kurdan kiriye, bi xemgînî û nefret red dikin.” Ev ji bo we, ne ji bo partiya we, ne ji bo Tirkiyeyê ne fêde ye. Êdî van pirsgirêkan nexapînin. Li Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd nîne, lê hûn pirsgirêka Kurd dixwazin.”

Bandoreke çawa li ser dengdêrên Kurd dike?

Yek ji mijarên ku piştî axaftina Erdogan herî zêde tê nîqaşkirin jî ev e ku ev nîqaş wê bandoreke çawa li ser hilbijêrên kurd ên AKP’ê bike ye.