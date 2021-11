Macron:Divê Tirkiye û Rusya zûtirîn dem çeteyên xwe ji Libyayê derêxin

Serokê Fransayê Emmanuel Macron daxûyakirin ku, divê Rûsya û Tirkiyedemildest çêkdarên xwe ji Lîbyayê vekişînin.

Serkirdeyên Fransa, Lîbya, Almanya, Îtalya û Misirê û herwiha cîgira serokê Amerîka ji bo ku piştgirîya, hilbijartina plankirî ya 24ê Mijadrê û hewlên derxistina hêzên biyanî xurt bike li Parîsê konferansek lidar xistin.

Piştî konferansê civîneke çapemeniyê hat lidarxistin û Serokê Fransayê Macron got “Pêwîste plana vekişîna çeteyan were pêkanîn. Divê Rûsya û Tirkiye bêyî ku dereng bikeve çeteyên xwe vekişînin, ku hebûna wan îstiqrar, ewlehiya welat û tevahiya herêmê dixe xeterê.”

Emmanuel Macron serokê Fransa

Macron ragihand ku wê 300 çekdarên ku ji bo Xelîfe Hefter şer dikin wek “gaveke yekem” derkevin.

Di heman mijarî de, serokê Fransa diyar kir ku di konferansê de tekezî li ser piştevaniya tam ji proseya aştiyê li Lîbyayê kir.

Hêzên li Parîsê biryar dan ku “ku kes an sazî, li hundur an derveyî Lîbyayê, ku dibe ku hewl bidin pêvajoya hilbijartinê û veguheztina siyasî asteng bikin, xera bikin, manîpule bikin an jî sexte bikin” dikarin bi cezayan re rû bi rû bimînin.

Li aliyê din Şêwirmenda Almanyayê Angela Merkel jî di civîna çapemeniyê ya ku li Parîsê hat lidarxistin de wiha got “Gelek nerazîbûnên Tirkiyeyê hene. Tiştek baş e ku em vekişîna yekem bibînin, dê bibe mînak.”