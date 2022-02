Demana parastina destkeftiyên Kurda di yekrêzî yê de ye…

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî beşdarî rewrisma ji bo yekem salvegera koça dawî ya siyasetmedarê Kurd û endamê polit Buroya PDKê Dr. Roj Nûrî Şawês bû. Di vê rewrismê de seroka Parlementoya Kurdistanê nûnerên YNKê , berpirsên partiyên siyasî û malbata Dr. Roj amadebûn.

Siyasetmedar û Endamê Polîtboruya Partiya Demorkata Kurdistanê (PDK), Dr. Roj Nûrî Şawês, bi sedema nexweşiyekê di temenê 74 salî de li Hewlêrê koça dawî kiribû.

Nêçîrvan Barzanî di rewrisma salvegera koça dawî ya Dr. Roj Nûrî Şawês de serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir.Neçîrvan Barzanî di gotara xwe de behsa rewşa Iraqê û herêma Kurdistanê kir û got: Tenê dê bi yekrêziyê vê qonaxê derbas bikin ji berku bi veqetiyanê çi bidestê ti aliyekê Kurdistanî nakeve. Bi hevrabûnê, gelek destkeft bidest dikevin, bi piştrastîve, bi veqetyan û cûdabûnê, çi aliyekê Kurdistanê dest nakeve. Eger em yekrêz nebin, bi ti awayî em nikarin destkeftên xwe biparêzîn û pêş bêxîn.”

Barzanî herwiha amaje bi yekê kir ku yekrêzî dikare destkeftên Herêma Kurdistanê biparêze û got: “Dr. Roj jî ji bo parastina wan deskeftiya gelek ciddî bû. Ji bo vê jî çi PDK û çi YNK û çi partiyên siyasî yên Kurdistanê tişta ku îro li cem me heye bi saya têkoşîna Roj û hevalên din e.”

Serokê Herêma Kurdistanê li ser rola Dr. Roj Nûrî Şawês jî got: “Di danûstandinan de birêz Roj her tim hewl da ku tiştên hevbeş peyda bike, da ku her kes xwe di danûstandinan de serkeftî bibîne, ev jî pir taybet bû.”