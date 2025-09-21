Brîtanya û Portekîz dewleta Filistînê nas dikin

Brîtanya û Portekîz dê roja Yekşemê beriya civîna Neteweyên Yekbûyî, dewleta Filistînê nas bikinê Dê hinek welatên din jî li dûv vê biryara wan dewleta Filistin nasbikin.
Tê payîn ku di rojên pêş de nêzîkî 10 welat dewleta Filistînê nas bikin.
BBC ragihand ku Serokwezîrê Brîtanyayê Kieran Stammer dê roja Yekşemê guhertinek di siyasetê de ragihîne, tevî nerazîbûnên tund ên Îsraîlê.
Stammer di Tîrmehê de got ku Brîtanya dê bi fermî dewleta Filistînê nas bike ger Îsraîl heta dema Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî “gavên pratîkî” ber bi agirbestek bi Hamasê re neavêje.
Rêberê Partiya Karker got li ew dem bû ku ev gav “ji bo beşdarbûna di pêvajoyek aştiyê ya rast de bû, di heman demê de bandora herî mezin li ser çareseriyek du dewletan hebe.
Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu Stamer bi xelatkirina “terora hovane” û lihevkirina bi îdeolojiya “cîhadîst” tawanbar kir.
Îsraîl li dijî vê yekê ye
Wezareta Derve ya Portekîzê roja Înê got ku ew ê bi fermî nasnameyê roja Yekşemê ragihînin.
Lîzbonê niyeta xwe ya vê yekê di destpêka Tîrmehê de ragihand, bi gotina “pêşkeftinên pir xemgîn di pevçûnê de”, krîza mirovî û gefên berdewam ên Îsraîlê yên ji bo tevlîkirina axa Filistînê.
Fransa û Kanada di nav welatên Rojavayî de ne ku plan dikin ku vê hefteyê li Neteweyên Yekbûyî dewletek Filistînî nas bikin.
Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres roja Înê ji AFP re got ku cîhan “divê ji berteka Îsraîlê netirse.”