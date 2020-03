Bîranîna serhildanê di dema Coronayê de

Bîranîna serhildanê li dema Coronayê de serdêra gotareke Azad Cundiyanî ye ku têda behsa bîranên xwe yên serhildanê û radyoya wê demê ku têda kar dikir dike.

Cundiyanî di derbarê salvegera serhildan û raperînê de dibêje: Mixabin îsal salveger ketiye serdema Coronayê, Bi wê yekê jî îro ji bo rêzgirtina wê roja dîrokî Hikumeta Kurdistanê kiriye pişû û bîhnvedan, ew jî ji ber şîretên tendirustiyan ve li mal neçûyîn derve. Ez û birazayekî min jî li ber eywana malê li Hewlêrê li dewrûbera masa û mêzek kombûyîn. Me hemûyan pê nexweş bû ku ji bo meziniya vê salvegerê nikarîn tiştek bikîn. Ji bo wê yekê komek ciwanên malê hatin û biryarê dan ku ji youtube ve wan sirûd û stranan lêbidin ku li ‌1991 da û li germiya raperînê li radyo Dengê Gelê Kurdistanê ve li gel hevalên germ û li ser ‌pelên raperînê lê didan.

Her wiha Azad Cundiyanî li babeta xwe de dinivîse: Ew stranên ku gelek dihatin hezkirin û hana Pêşmerge û xelkê raperînê dida û niha jî li bîra min mane, ew jî ji sirûda Demî Raperîn, Wa hatin Pêşmergên me, bi dengê Şivan Perwer, sirûda Asûdebin û strana helperkê Gelew Gelew gele, hey hey lew Gelawêje ya bi dengê Nasirî Rezazî û her wiha straneke çepên tirkî, bi dengê Selda û çendîn sirûd û stranên din jî pêkhatibûn. Her bi wê helkeftê îro li salvegera bîst û neh saliya raperîna bi rûmeta Kurdistanê da, pêkve û li mala xwe me şahî û ahengekî biçûk sazkir û wan hemû stranan bi dengeke bilind gûh lêgirt ku bi stranên serdema raperînê hatibûn nasîn.

Berdewamiya babetê de Cundiyanî dibêje: Her çende çend rojeke Mamê minê ezîz Mame Dilawer koça dawî kiriye, lê belê ev aheng û şahiya me ya biçûk ji bo ewe bû ku berî hemû tiştekî ji xwe re bibêjîn: Em raperînê ji bîr nakîn. Her wiha eve jî bidîn xûyakirin ku şewb û petaya Corona jî nikare wê proseya şoreşgeriya hevbeşa xelkê Kurdistanê ji bîr bikîn.