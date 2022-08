Berjewendiyên wan yên hevbeş hene!

Rojnameya New York Times behsa têkiliya Serokomarê Tirkiye Erdogan û Serokê Rûsyayê Pûtîn kir. Di analîza bi sernavê “Têkiliya tevlihev a bi berjewendiyên hevpar re” de ji bo her du serokan îfadeya “frenemy” ku bi îngilîzî tê wateya “hem dost û hem jî dijmin” hat bi karanîn.

Rojnameya Amerîkî The New York Times, analîzek berfireh amade kir ku, têkiliya SerokomarêTirkiye Tayîp Erdogan û Serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn dinirxîne. Di raporta Steven Erlanger de wiha hat gotin: “Di dema ku Erdogan amadekariya hilbijartineke xeternak dike û operasyoneke nû li Sûriyê di rojevê de ye, Tirkiye pere, gaz û kar ji Rûsyayê dixwaze û Moskowa jî ji hevalbendan dixwaze ku ji cezayên welatên rojavayî dûr bikevin.”

Di berdewamiya nirxandinê de dibêje:“Erdogan beriya hilbijartinên sala bê, bi krîza aborî, enflasyon ji sedî 80 û kêmbûna diravên biyanî li banka navendî rastî zehmetiyên siyasî tê. Pûtîn jî pirsgirêkên xwe hene, mîna şerê li Ukraynayê, cezayên dijwar. Hat diyarkirin ku her du nav ji ber zehmetiyên ku rû didin nêzî hev bûne û hat bibîrxistin ku “Di 3 hefteyên dawî de 2 caran, cara dawî li Soçiyê hatin cem hev.”

Di analîzê de hat diyarkirin ku nêzîkbûna Erdogan û Pûtîn bû sedema nerehetiya hevalbendên NATOyê. Erlanger wiha got: “Ji bo Erdogan feydeya ku dê ji vê pêwendiyê bi dest bixe, herikandina pereyan a ji bo Bankeya Navendî, enerjiya erzan, girîngiya cîhanê, bazara mezin a îxracatê, geşepêdana tûrîzma bi Rûsyayê re û ya herî girîng jî piştgiriya Rûsyayê ya ji bo têkoşîna li dijî.” Cudaxwazên Kurd li Sûriyê.”

Rojnameyê di nivîsa xwe de ku her du nav jî “frenemy” in, ku bi îngilîzî tê maneya “dost û dijmin” e, Erdogan li Tehrana paytexta Îranê dabû xûyakirin ku ew û Putin di eniyên cuda de cih digrin. Di dema ku rojnameyê ragihandibû ku rêveberiya Washingtonê bi baldarî nêzîkbûna her du welatan dişopîne, balyozê berê yê DYA yê li NATO’yê Ivo Daalder daxuyanî da.

“Erdogan hemû bijareyên xwe vekirî dihêle. “Ev yek diqewime dema ku welat tenê li ser berjewendiyên xwe difikire.” Di nûçeya rojnameya New York Timesê de hat gotin, “Erdogan beriya hilbijartinên sala bê, di sindoqan de encamên xerab bi destve tîne. Delîlê wê ya herî mezin aboriyek hilweşiyayî, xemgîniya gel û rewşa bi mîlyonan penaber e.