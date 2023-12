Berdevkê HUDA-PARê: Şêx Saîd lehengê Îslamê ye

Berdevkê HUDA PAR û Wekîlê HUDA PARê Serkan Ramanli di meclîsê de daxuyaniyek da û got: “Şêx Saîd qehremanekî Îslamê ye. Dema em li dîrokê, li şexsiyetên dîrokî û bûyerên dîrokî dinêrin, ji bo em ji wan îbretê bigrin, ji wan dersan bistînin û xeletiyan dubare nekin, dinêrin”.

Berdevkê HUDA PARê Ramanli di civîna çapemeniyê ya ku li Meclîsê li dar xist di derbarê rojevê de nirxandin kirin û pirsên rojnamegeran bersivand.

Ramanli di derbarê Şêx Saîd Efendî de pirsên rojnamegeran bersivand û got: “Berî her tiştî divê em vê yekê bibêjin: Şêx Saîd lehengekî îslamê ye. Dema em li dîrok, kesayet û bûyerên dîrokî dinêrin, em lê dinêrin da ku ji wê dersê derxin, nehêlin ku xeletî dubare bibin û li ber xwe bidin. Bi vî awayî em dixwînin û nas dikin. Berê li vî welatî gelek êş û eza hebûn, gelek êneheqî hebûn. Îro li şûna ku em ji wan bûyerên dîrokî dersê bigirin, li şûna ku bibêjin ev bûyerên dîrokî divê neyên kirin û carek din bila biratiya me xurt bibe, yekîtiya me daîm be û em aştiya civakî pêk bînin, şermek mezin a siyasetê ye ku di wan defterên kevn de derbas bibe û bi heqaretkirina nirxên civakê hewl bide ku sûdek siyasî bi dest bixe. Ew rengdêrên ku li Şêx Saîd Efendî hatine kirin, ez û bi milyonan kesên ku wek min difikirin, li ser kesên ku Şêx Saîd Efendî darve kirine jî difikirin. Û ji ber heman sedeman. Ez tenê dixwazim behsa du ji wan dek û dolaban û heqaretan bikim”.

“Li ser Şêx Saîd û hevkariya Îngilîzan îftîra tê kirin.”

Ramanli, li ser îftîra û buxtanên ku li ser kevkariya Şêx Saîd û Ingilîzan jî nirxandinek kir û got: “Bi gotina ku Şêx Saîd Efendî sîxurê Îngîlîzan e yan jî bi Îngilîzan re hevkariyê dike, îftîra tê kirin. Helbet kesên ku hişê wan ê siyasî ji pirtûkên dîroka şoreşê pêk tê nikaribin tiştên ku ez dibêjim zêde têbigihêjin, lê dema ku hûn tenê wêneyên Şêx Saîd Efendî û wêneyên tîma Dadgeha Serxwebûnê ya ku hatine daliqandin dibînin, pir mimkun e ku meriv bibîne ka kî dişibe Îngilîzan û kî ji Îngilîzan nayê cûda kirin.Helbet em tevgerek siyasî ne ku bi bav û kalan re mijûl dibin. Şêx Saîd Efendî binemala Pêxemberê me Muhemmed e û ew binemal ne tenê ji neviyên parlementerên me yên vê heyamê, ji hemû parlementerên ku heta niha hatine vê meclisê jî bi qîmettir e“.