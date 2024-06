Berdevkê AK Partiyê Çelîk: Em ê bi CHPê ra tifaqê nekin

Berdevkê AK Partiyê Omer Çelîk got : Em bi CHPê re tifaqê nakin. “Ne AK Partî ji AK Partitiya xwe û ne jî CHP dê ji CHP tiya xwe derdikeve…“

Berdevkê AK Partiyê Omer Çelîk derbarê hevdîtinên Serokomar Recep Tayyîp Erdogan û Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel de daxuyanî da.

Omer Çelîk ku di weşana zindî ya Televîzyona Haberturkê debeşdar bû, der barê nîqaşên di navbera CHP û MHP’ê de piştî hevdîtinan wiha got: “CHP adeteke xirab a siyasî heye ku nîqaşên li ser siyaset û pergalê veguherîne nîqaşên li ser rjimê dike. Dema ku bi darbeyên leşkerî, wesayet û mutabaqatan re derbas bû ev tişt bû ku lêçûn zêde kir. Ji ber ku em berê jî li dijî vê bedelê bûn, me got divê demokrasî hebe. Cezayê ku me li ser hemû cezayên din ên 15 salan dan çi bû? Serweriya siyaseta sivîl. Çima? “Ji ber ku divê siyaseta sivîl van pirsgirêkan çareser bike,”

Ya duyemîn jî tiştekî wiha hebû: ‘Ev mesele meseleyên dewletê ne, hikûmet nikare destwerdanê bike.’ Çelîk got, “Welatî ji bo rêveberiya dewletê hikûmetê hildibijêrin.” Lê sîstem bi vî rengî bû: Sîstemê Lijneya Ewlekariya Neteweyî weke saziyeke wesayetê di ser hikûmetê re danî. Wî tiştek bi navê pirtûka sor xiste ser Destûra Bingehîn. Ofîsa Serokomariyê li jora Serokwezîrtiyê hat danîn. “Di serdema Turgut Özal û Abdullah Gul de wek saziya wesayetê nehat xebitandin.

Ersoy: “Piştî ku Ozgur Özel bû serok, hûn difikirin ku di nav CHP’ê de zimanekî cuda heye?” Wusa dixuye ku, zimanê xwe jguhertiye?” Çelîk li ser pirsê wiha got, “Me her tim ev xwestiye. Hem di dema birêz Denîz Baykal de û hem jî di demên din de. Li şûna ku em bi kulman biaxivin, em li dora maseyê biaxivin. Ev nayê wê wateyê ku AK Partî wek AK Partiyê namîne; CHP jî wê dev ji CHPê bernade. Ne em ê dev ji parastina polîtîkayên xwe berdin, ne ew ê dev ji rexnekirina me berdin, ne jî em ê tifaqê bikin. “Tifaqa me tifaqa Cumhur e.

Çelik rexne li daxuyaniyên CHPê girt û got, “Pêvajoyeke diyalogê hebû, hûn hatin Navenda Giştî ya AK Partiyê û me ragihand ku em ji vê yekê pir kêfxweş bûne. Serokomarê me wek Serokê Giştî yê AK Partiyê serdana CHPê kir. Piştî vê yekê yekser bikaranîna peyva hevkar ji bo endamên Tifaqa Cumhur, AK Partî û MHPê tu eleqeya xwe bi eslê siyasî û feraseta siyasî re nîne. Yanî dema hûn hatin Navenda Giştî ya AK Partiyê hûn hatin navenda tawana?