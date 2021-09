Bayik: Muxatab HDP ye cihê çareseriyê Parlementoya Tirkiyeye!

Cemil bayik tevlî bernameyaka kanala televizyona PKKê bû. Bayik behsa muxatabê pirsa kurd kir. Wek tê zanîn niha gotubêjek di nava aliyên siyasiyên Tirk de destpê kiriye û dibêjin muxatabê pirsa Kurd kiye Serokê CHPê Kemal Kiliçdaroêlu dabû xûyakirin ku,”Nawendên ne meşrû nabin muxatab,muxatabê me ji bo pirsa Kurd HDP ye ew meşrûne” Kiliçdaroglu Qendîl û Îmralî wek muxatab nabîne û dibêje ev herdu nawend ne meşrû ne.

Li himber daxûyaniya Kiliçdaroglu,parlementerê Wanê û hevserokê berê yê HDPê Sezaî Temellî got ku,”Muxatabê çareseriya pirsa Kurd Îmraliye” Lê vê carê bersiva Temellî ji Selahattin Demirtaş hat û Demirtaş got:”Muxatabê pirsa Kurd û hemû pirsgirêkên Tirkiye HDP ye, ji ber ku HDP partiyeka Tirkiye ye”.

Li vê derê gotubêjek din destpê kir û hat gotin ku, HDP di nava Qendil û Îmralî de tê û diçe. Di nava HDPê de derz çêbûn û gelek kesan li himber gotara Demirtaş pişgiriya xwe ji bo Îmralî da nîşandan ev deng piranî ji bingeha HDPê dihat. Lê piraniya berpirsên HDPê û hevserokê HDPê Sancar da xûyakirin ku, HDP muxatabê çareserkirina hemû pirsgirêkane lê Îmralî girîng e.

Di vê navê de heyeteka HDPê serdana Silêmaniyê kir û ji bo rewşa dawî û helwesta Qendil di destê yekem de bizane hevdîtin pêkanîn. Piştî serdana vê heyetê du roja Cemil bayik di kanala televizyona Sterk TV de behsa vê pirs kir.

Daxûyaniya Bayik Ozgur Politikayê de hate belavkirin nûçe bi vî awayî ye: ” Hevserokê Konseya Rêveber a KCK’ê Cemîl Bayik got, nîqaşa ‘muxatab Rêber Apo ye, yan na’ bêwate ye, berevajîkirin e, û wiha dewam kir: “Ji bo Kurdan nîqaşeke bi vî rengî nîne. Rêber Apo beriya bi salan gotibû; ‘Cihê çareseriya pirsgirêka Kurd meclîs e, muxateb jî HDP ye’. Rêber Apo bi HDP’ê re hevdîtin kir, şand gel AKP’ê û got, ‘Bi partiyan hemûyan re biaxivin da ku pirsgirêk bikeve rojeva meclîsê. Da ku meclîs komîsyonê ava bike. Her wiha li komîsyonê ez jî karibim biaxivim’.

Rêber Apo ev kir, ji ber ku polîtîkayeke AKP’ê ya ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd tine bû. Rêber Apo ji bo kes nikaribe pirsgirêka Kurd îstîsmar bike, got, divê bê qanûnîkirin, li meclîsê bê çareserkirin û komîsyon bê avakirin.”

Bayik vekirî teyida gotina Demirtaş dike û her çikas wesfê ocalan dide jî lê wî wek muxatab nade diyarkirin. Bayik vekirî dibêje cihê çareseriya pirsa kurd li Tirkiye parlementoya Tirkiye û muxatab jî HDP ye.

Dema hilbijartina li Tirkiye nêzik bibe ,dê ev pirs bêhtir bê gotubêj kirin. AKP û Erdogan pişgiriya Ocalan yanî ya Îmralî dikin.Nawendek di destê wan de ye û di bin bandora wan de ye. Ocalan her tişta ku desthilat bixwaze wê bike. Qendil wek aliyên siyasî yê çep û CHPê difikire û pişgiriya opozisyona desthilatê dike.