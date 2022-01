Hûnermendê Kurd ê navdar Ciwan Haco ji bo hilbijartina dersa Kurdî li dibistanên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê, bang li welatiyan kir û bal kişande ser girîngiya zimanê Kurdî.

Ciwan Haco li ser hesabê xwe yê Twitterê ji bo hilbijartina dersa zimanê Kurdî bang kir û got: “Zimanê me hebûna me ye! Hêvîya min ew e kû miletê Kurd zimanê kurdî hilbijêrin. Zimanê me hebê em dimînin, zimanê me nebê em namînin. Bijî zimanê Kurdî!”

Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li dibistanan ji bo xwendekarên polên 5, 6, 7 û 8an dema hilbijartina ders û waneyên bijarte dest pê kiriye, ku di nav dersên bijarte de zimanê Kurdî (Kurmancî-Zazakî) jî heye. Roja dawî ya hilbijartina dersên bijarte 21ê Çileyê bû, lê ji ber şert û mercên neyênî yên hewayê li seranserê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê, ku li gelek cihan dibistan hatin girtin, proseya hilbijartina dersan heta 7ê Sibatê hat dirêjkirin.