Ahmet KAHRAMAN

Mirovekî wek Yilmaz Guney, ji ber ku serê xwe bi bêrûmetî netewandiye, ji wê demê ve tê sûcdarkirin. Her kes bi awayê xwe bi rûmet e. Wan qet nizanibû duello çi ye. Ew her tim kelûpelên kozikan bûn. Zarokên ku bi biçûkxistina nesil, kok û eslê xwe û bi rûmetkirina nîjadperestîya Tirk dijîn, dîsa dest bi dijayetîya Yilmaz Guney kirin û ew kirin hedef. Her tim wiha bûne. Bi êrîşên li ser kesên ku tenê û lawaz didîtin hewl dan debara xwe bikin. Mîna gurên birçî diranên xwe li hev xistin, gelên xwecihî yên Asyaya Biçûk tune kirin û yên mayî jî xira kirin, mal û milk û dewlemendîyên wan tine kirin.

Bi şopandina vê rêyê bûne xwediyê mal, erd û sermîyan. Lê dema ku nekarîn xwe bi rê ve bibin, çerkezên ku piştgirî û hêza herî mezin didan wan û cihûyên ku bêdeng man, di pêvajoya lêgerîna dewlemendîyê xwînê de tune kirin. Paşê dora Kurdan bû. Hemû jî bê îstîsna hatin cem hev û ji bo tunekirina gelê Kurd ê kevnar ê ku xwedîyê çand û şêwaza jiyana xwe ya taybet in, hatin cem hev. Wijdanek wan ê taybet û mirovane tuneye. Ev sed sal in bi mirovatîya xwe ya zuha û wêrankirî Kurdan tune dikin. Gur di kerîyê pez de ên nexweş an jî ên yextiyar wek nêçîr hildibijêrin. Ew qels û tenê ne…

Esad, serokê Sûriyê, ku welatekî tenê ye, vê dawîyê got: “Tirkan her tişt, kargehên me, genim û zeytûnên me dizîn” dema ku behsa êrişa ser welatê xwe dikir. Lê li Kurdistanê tiştek nehiştin, xwarin di devê zarokan de jî hebû. Dema ku tiştekî dizîyê nemabû, daristan û tenê dar dizîn û birin.

Her wusa, ev ne mijara me ye. Li Kurdistanê yek bi yek ji komkujî derbasî nêçîra mirovên hêja bûn. Tabûrên sirgûnê organîze kirin. Paşê, dest bi êrîşa ser rewşenbîrên ku di nav civakê de derketine pêş û hunermendan kirin. Gel bêparaztin bû, hêza wan a berxwedanê tunebû. Ew kirin nêçîr û ew tune kirin. Di zindanan de riziyan. Yên mayî neçar kirin ku welatê xwe biterikînin. An jî tabûrên sirgûnê organîze kirin. Ahmet Kaya heta ku behsa Kurdbûna xwe nekir, muzîkjenekî ku bi milyonan Tirkên sexte jê hez dikir bû. Lê rojekê dema vedigere ser koka xwe, dema got “Ez ê bi Kurdî bistirêm” bû hedefa êrîşa barbaran. Ew şelale li sirgûnê mir.

Yek ji stêrkên sînemaya Tirkîyê, Tarık Akan ji Yilmaz Guney re gotibû “dehayek” e. Heta ku bal nekişand ser aîdiyeta xwe, “Qralê Xemgîn” bû. Kesayetiyek bû, kesayetek epîk bû ku bi meş, nihêrîn û tevgera xwe dihat teqlîdkirin. Sînemayên ku fîlmên wî lê dihatin nîşandan tijî bûn. Lê ji gava ku wî Kurdayetîya xwe anî zimên, Tirkên dewşîrme û hezamzade hîs kirin ku raserî xiyanetê hatine.

Dewleta terorîst bi hemû hêrsa xwe berê xwe da wî. Ji bo jiyana wî bistînin ew kirin hedef. Ji ber alîkarîya çepên Tirk ew girtin. Piştî binçavkirina wî ya demdirêj, dema li Edeneyê bi hevalên xwe re şîv dixwar û ji bo karê fîlmê çûbû, hevjîna wî ya li kêleka wî rûniştibû ji alîyê dozger ve rastî taciza devkî hat. Wexta ku tacîzek veguherî hêrîşê, ruhê Yilmaz Guney ê duelloya “çi dibe bila bibe” rabû ser pê. Xîret neçar ma ku rûmeta xwe biparêze. Çeka ku ji bo karê sînevîzyonê li gel wî bû, jib o xîret û rûmetê teqiya û êrîşkar mir.

Mirovekî wek Yilmaz Guney ku serê xwe bi bêrûmetî ne tewandiye, ji wê demê ve tê sûcdarkirin. Bê pirsgirêk e. Her kes bi awayê xwe bi rûmet e. Wan qet nizanibû ku duello çi ye. Kesî negot, “Ez dixwazim bi generalekî re duelloyê bikim” wek Tatar Çetîn Altan behsa îşkencekarê wî dikir. Nivîskar tu carî wek Pûşkîn nekete duelloyekê. Ew her tim kelûpelên kozikan bûn.

Mîna ku li Selahattîn Demîrtaş Yilmaz Guney kirin kemînê. Ew girtin û xistin girtîgehê. Dema ku ew di girtîgehê de bû, ji ber gotarên ku wî di kovarê de dinivîsand, mehkûmî dest pê kir. Bi tevahî heftê sal ceza di rê de bûn. Hatibû fêmkirin ku ewê wî di girtîgehê de bihelînin. Her wiha venegerîya girtîgeha ku bi betlaneyê derketibû.

Çû derveyî welêt. Li Fransayê wefat kir. Lê yên ku dixwestin bi hêsanî karekî bi dest bixin û ji dewletê qezenc bikin, ji bo Tirkbûna xwe ya bilind îspat bikin, êrîşî cendekê wî jî kirin. Êrîşên wan berdewam kir. (Dêwê ku bêhnek nû da sînemayê û rûyê wê guhert, ne hewceyî paraztinê bû. Lê ji niha û pê ve, min pirtûka “Efsaneya Yilmaz Guney” ku portreya wî ye, nivîsand, da ku ez wê têxim çavên wan.)

Digel ku êrîş bi demê re sist bûbûn, dewşîrmeyek Ereb bi navê Farah Addullah a ku bi şelafî û çend gotinên çort di çend rêzefîlman de cîh girt, vê dawîyê zimanê xwe yê mişkane dirêjî Yilmaz Guney kir da ku ji xwe re li bazarê cîhekî bibîne. Yên din li pey wê çûn. Ev rewş di rejîmekê de normal in ku nîjadperestî navgîna peydakirina debara jiyanê ye. Ji ber ku êrîşkirina Kurdan tê wateya îspatkirina Tirkbûna xwe, bidestxistina xêrê û qezencê. Her kesê ku bixwaze karekî bi dest bixe vê rêyê dişopîne.

Di pîşesazîya sînemayê de zilamek hebû ku ji ber bêaqilîya xwe navdar bû. Lumpenek ku bi gotina “Bavê min himal bû” dilê xelkê bi xwe dişewitîne. Dibe ku bi hizra “kurê himalan dibin çepgir” fikirî be ku dibgot: ” çepgîrî jî li ba min e”. Ew di bin siya Kemal Sunal û Şener Şen de her tim mirovê di rola “ehmeq” de bû. Lê sal hebûn ku kesî kar neda wî. Yek ji wan êrîşkaran jî ew bû. Ew niha li benda xelata xwe ye…

YÖP