Talabanî: Divê dahat ji bo armancên siyasî neyên bikaranîn

Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Kubad Talabanî, beşdarî Foruma Iraqê ya li Bexdayê bû û ragihand ku rewşa Silêmanîyê ne baş e û xelkê Silêmaniyê jî ne bextewar e. Talebanî her wiha diyar kir ku ew piştgirîya rêkeftina petrolê ya navbera Hewlêr û Bexdayê dikin.

Talabanî, bal kişand ser nakokîyên navbera YNK û PDK û li ser mijarên aborî û darayî got, “Li Silêmanîyê, li ser çawanîya dabeşkirin û xerckirina dahatê nerazîbûnek heye. Rewşa Silêmaniyê ne baş e, gel ne razî ye”. Kubad Talabanî bi berdewamî got: “Em dixwazin hemû dahata Herêma Kurdistanê parastî be, bi awayekî dadperwerî û dadmendî li ser hemû parêzgehên Herêma Kurdistanê bê dabeşkirin û êdî ji bo armancên siyasî neyê bikaranîn”.

“Em piştgiriyê didin rêkeftina navbera Hewlêr û Bexdayê” Talabanî, diyar kir ku ew piştgirîyê didin rêkeftina navbera Bexda û Hewlêrê ya li ser yasaya petrol û gazê û projeyasaya bûdçeya federalî û got, “Di heman demê de divê hemû dahatên Kurdistanê bên parastin. Divê êdî dahat ji bo armancên siyasî neyên bikaranîn”. Talebanî got: “Ez bi xwe difikirim ku ev rêkeftinek gelek baş e, bi şertê wek ku hatiye pêşbînîkirin bê cîbicîkirin. Talabanî anî zimên ku ji niha û pê de bêyî ku serî li lîztikên berê bide, divê Bexda erk û berpirsyarîyên xwe bi cih bîne.

Talebanî balkişand ser qanşna bûdçeyê, got ku divê Herêma Kurdistanê jî “qanûna bûdceyê” derbixe û got: “Ji sala 2013an ve li Kurdistanê qanûnek me ya bi vî rengî nîn e, ji ber wê jî dema wê hatiye ku em yasaya xwe derxînin û carek din ji gelê xwe re zelal bin”.