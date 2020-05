SERPÊHATİYA SEİD’AN Lİ KURDİSTAN’Ê 2

Seîd Gebarî

“Ey bilbilê dilşadî hela wer bike fîxan,

Derdê me girane ey bira, birîna me kûre.

Gorî te bikin cerg û dil û melake hem can.

Dengê te ye xweştir ji ney û nay û biluran.”

Hunermendê me Seîd Gebarî, ku di nav gelê Kurd de hate guhdarkirin û hezkirin, sala 1956’an li bajarê Hesekê ji dayîk bû. Gebarî, ku di sala 1966’an de bi alîkarî û bandora helbestvanên Kurd Cegerxwîn û Seydayê Tîrêj dest bi muzîkê kir, gelek awaz daniye li ser helbestên van her du helbestvanan. Di 1967 de dest bi fêrbûna lêxistina biziqê kir, du sal şûnda ew yekem konsera xwe di sala 1969’an de da. Seydayê Tîrêj, strana herî navdar a wî, helbesta “Ey bilbilê dilşadî”, daye Gebarî û gotiye “Min vê helbestê ji te re nivîsand da ku ti awaz deynê ser”. Di sala 1970’an de Gebarî hat girtin ji ber ku stranek welatparêz li konsereke mezin li Qamişlo distrandibû, gelek îşkence lê hate kirin, rejîma wê demê lê qedexe kir ku bi Kurdî stranbêjiyê bike. Lê Gebarî tu carî ji muzîka Kurdî dûr neket.

Gebarî, Ku Çavên Xwe Da Ji Bo Zimanê Kurdî

Wê hingê ew êdî nema dikare li Rojava bimîne û derbasî Başûrê Kurdistanê dibe, li wir pêşmergetî dike. Lê “şehîniya kelefê” ya Kurd wê li wir nahêle. Rejîma BAAS a metînger wî binçav dike. Di binçavkirinê de, leşkerên BAAS jê re dibêjin, ” Yan em ê zimanê te jêkin, yan jî çavên te kor bikin. Tu biryar bide!”. Gebarî jî dibêje, “zimanê min jêkin!”. Dûv re, ew bi hevokên dîrokî diyar dike ka çima wiha got; “Ji ber ku min dizanibû ku ew ê berevajî bikin, min got zimanê min jêkin. Ger min zimanê xwe bidana, di jiyana xwe de li hemberî zordaran bêdeng dimam û ez ê nikaribûm wan stranên Kurdî yên ku ji wan ditirsin bêjim. Axir, wan çavên min kor kirin, min çavên xwe dan ji bo zimanê Kurdî. Kor bim jî, niha ez dikarim bi zimanê xwe xizmeta gelê xwe bikim.” Ji bo gelên bindest; Ziman çeka bingehîn e ku li dijî êrîşên asîmîlasyon û tunekirinê mirov berxwe bide. Sedema vê jî hemû dîktatorên faşîst ên înkar, asîmîlasyon; Ew yekem êrîşî zimanên (û ji ber vê yekê çandên wan) civakên ku wan dixwest serdest bibin, kirin. Seîd Gebarî baş dizanibû ku girîngiya ziman çi ye. Ew “zimanê” Kurdistanê parast, di berdêla ku ne dîtina çemê Dîcleyê, çiyayên nermik ên Firatê û çiyayên wê yên bindest…

Ev helwesta Seîd Gebarî hêja ye ku bi dehan rûpelan analîz bike. Lê ew di vê mijarê de ew qas dilnizim bû ku li ser vê mijarê hindik peyivî; Pir kes difikirin ku sedema ku ew kor bû ji ber pêdiviya çewt a ku bijîşkek wî çêdikir dema ku ew biçûk bû…

Xwezî …

Seîd Gebarî jî yek ji wan kesan bû ku bi hestên bextewar û hunermendên me ceriband. Wî carekê diyar kir ku gelê wî nirxa pêwîst nedaye wî; “Xwezî gele min mi ne tene bi stranên mi naskiribana, xwezî zanibana ku min heya niha çi êş dîtine. Lê na, mi vilo naskirina, heya bimrim wê fêhm kin”.

Ez bi xwe nizanim çima wisa gotiye? Ji ber ku, digel gelek hunermendên Kurd, ew di rastiyê de kesek bi nirx bû di nav gel da. Bi rastî, bernavka wî “Hunermendê Şoreşê” bû. Sedema vê jî ev e; Ew e ku wî gelek berhem li ser şoreşa neteweyî ya Başûrê Kurdistanê û pêvajoyê çêkiriye. Lê ez guman dikim sedemek nerazîbûna wî heye …

Seîd Gebarî; ku bi qasî ku jê hez dikirin hebû, ew qas jî kesên jê hez ne dikir hebû. Sedem ev gotinên ku wî di derheqê Şoreşa Rojava û rêveberiyê de kirin, di rastiyê de dê rasttir be ku em ji wan gotina re bêjin “sihêf”. Ew ne tenê nerazîbûnên xwe ji rêveberiya Rojava re kir, lê wî ji gelê ku li wir dijîn ji wan re got “bêxîret”. Ew gelê ku; kujerên herî hov ên cîhanê hilweşandine! Ew gele ku bi lehengî li dijî çeteyên ku cîhan ji wan ditirsîn berxwe dan. Ne hedê kesekiya ku ji vê gelê ra van gotinan bikê.

…

Ez difikirim ku kesayet û hunerê hunermendek ne wekî du bûyerên veqetandiye. Ji ber vê yekê her du hunermendên me; Min hewl da ku him bi hunera wan û him bi kesayeta wan re mijûl bibim. Min dixwest ku nirxa pêwîst ji hunerên wan re bidim, lê ne ku gotinek nebêjim helwestên wan ên siyasî. Her du jî di warê zimanê Kurdî de kedek mezin dan, em bi stranên wan mezin bûn, û ew ê li dû me bi wan re mezin bibin. Dema ku em asta hişmendiya neteweyî ya ku îro gihîştiye destê gelê Kurd dihesibînin, em dikarin bi rehetî bibêjin ku Kurd gelek e ku ji îro pêve nayê asîmîle kirin. Di vî warî de bila çavê Seîdên me vekirî nemîne…

Çavên dijmin kor bibê,

cihê we xweş bibê,

silav bi were bê,

her dem bi şîn û şahiyê bimênin…

Serhat DEMİRTAŞ