Sefîn Dizeyî: Diplomasiyeta Kurdistanê dinirxîne

#selfie_view سۆرانیLatînîعربيچۆن دپلۆماسیەتی ھەرێمی کوردستان ھەڵدەسەنگێنی؟سەفین دزەیی " بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان""وڵاتە زلهێزەکان دەڵێن ئێمە لەگەڵ ریفراندۆم نەبوون""رەوانگە وودیدی ئێمە جیاوازبووە، کاتی خۆیشی ئێمە گلەییمان لەو وڵاتانە کرد کە ریفراندۆم خواستی ٩٣٪ خەڵکی کوردستانە و دەنگیان بۆ داوە""کاردەکەین بۆ زیاتر پەرەپێدان بەپەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە و کردنەوەی نوێنەراتی زیاتر""پارساڵ مانگی ٩ شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان بوو لەگەڵ شاندی سەرۆک کۆماری عیراق""لە مانگی ١-٢٠١٩ تاوەکو مانگی ٦-٢٠١٩ نزیکەی ١٢٨٠٠٠ دۆکیومێنت لە نوێنەراتییەکان گەیشتوونەتە فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە بۆ پەسەندکردنیان""کاریگەری هێزە سیاسیەکان لەسەر رەوەندی کوردی زیاترە لە کاریگەریی نوێنەراتییەکان""ئەوانەی بەڤیزای هەرێمی کوردستان دەچنە دەرەوەی هەرێم لەوانەیە تووشی کێشە ببن""داعش کۆرۆنای بەدەرفەت زانییوە بۆ ئەوەی رۆژانە هێڕش بکات"دپلۆماتکارانی هەرێمی کوردستان بەهۆی ئەزموونی خۆیان فێربوونە، نەک لەسەر بناخەیەکی ئەکادیمی"——LatînîDiplomasiyeta Herêma Kurdustanê çawa dinerxîneSefîn Dizeyî" berpirsê fermageha peywendiyên derve Hikûmeta Herêma Kurdistanê"“Welatên mezin dibêjin em ne li gel Refrandomê bûn me gotibû bi wê rêkê de neçin”"Nerîna me cudabû, wê çaxê jî me gazin ji wan welatan kir, ku Referandom heza 93% ji xelkê ye ku dengdane""Emê karbikin bo bêtir pêşxitina peywendiyên Herêma Kurdistanê li gel welatên derve herwiha vekirina nûneratiyên zêdetir""Meha 9ê sala par, Herêma Kurdistanê beşdarî civîna encûmenê giştî ya UN bû, em li gel şanda Serok Komarê Iraqê bûn”“Ji meha 1-2019 ta 6-2019 nêzîkî 128000 dokyûment ji nûneratiyên derve gehiştine Fermangeha Peywendiyên Derve ji bo pesendkirina wan”“Ji meha 1-2019 ta 6-2019 nêzîkî 128000 dokyûment ji nûneratiyên derve gehiştine Fermangeha Peywendiyên Derve ji bo pesendkirina wan”“Ji meha 1-2019 ta 6-2019 nêzîkî 128000 dokyûment ji nûneratiyên derve gehiştine Fermangeha Peywendiyên Derve ji bo pesendkirina wan”“Bandora hêzên siyasî li ser Revenda Kurdî ji ya Nûneratiyan bêtire”“Kesê bi Vîza Herêma Kurdistanê diçin derve Herêmê dibe rastî pirsgirêkan bibin”“Da-iş di kirîza Korona de êrîşên xwe kirin rojane”“Diplomatkarên Herêma Kurdistanê bi serpêhatiya xwe fêrbûne, ne li ser bingehekî ekadîmî”—–عربيكيف تقيم دبلوماسية إقليم كوردستان؟سفين دزيي" مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان""الدول الكبرى قالت لنا إنها لم تكن مع الإستفتاء ونصحتنا بعدم سلوك ذلك الطريق""رؤيتنا كانت مختلفة ويومها أيضا نوهنا للدول الكبرى إن الاستفتاء كان مطلبا شعبيا وصوت عليه 93% من الشعب""سنعمل على تطوير علاقات إقليم كوردستان مع الدول الأخرى كما سنحاول فتج ممثليات جديدة""شارك وفد إقليم كوردستان في الشهر التاسع من العام الماضي في الاجتماع العمومي للأمم المتحد ضمن وفد الرئاسة العراقية""وصلتنا 128000 وثيقة بين الشهر الأول والسادس لعام 2019 من ممثلياتنا في الخارج بغرض تصديقها""تأثير القوى السياسية أقوى من تأثير الممثليات على الجالية الكوردية""ربما يتعرض من يتحرك خارج إقليم كوردستان بواسطة فيزا الإقليم إلى المشاكل""هجمات داعش في ظل كورونا باتت يومية""إكتسب الدبلوماسيون في إقليم كوردستان مهاراتهم بفعل التجارب لا على أساس أكاديمي"#SelfieView#View_Enterprise_Magazine#Kurdistan#DFR_KRGKRG_DFR