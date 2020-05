Roja dayikan de kî çi stranek belav kir

Roja dayikan Piroz be.Dayika min Redife qiza Necib-beg qebila reşa mala Simoye-Çeto, malmezine ela Zuquriya.Dayika min remeti digot,lao, emre xeribye zulume be imane, Kutdistana me zevi u zozane.Rehma Xwede te be daye,che te cenet be.