Piştî Operasyona Tofana Eqsayê ya ku Hemasê li dijî Îsraîlê da destpêkirin, Serokwezîrê Îsraîlê Netanyahu bangî niştecihên devera Xezeyê kir û got, “Niştecihên Xezeyê êdî ji wir derkevin ji ber ku em ê li her derê bi hemû hêza xwe ya leşkerî tevbigerin. Em ê tola vê roja reş bi awayekî herî bi êş hilînin. Em ê li Hemasê weke ku me qet lê nexistiye, hemû cihên ku Hamas lê kom dibe û xwe vedişêre, têkbibin û bikin kavil.”

Netanyahu diyar kir ku Hamasê li dijî Îsraîlê dest bi şer kir, rewşek bi vî awayî tucara nehatiye dîtin û ew ê nehêlin ku careke din wisa bibe û wiha got: “Artêş dê hemû hêza xwe ji bo zirarê bide Hamasê bi kar bîne. Cihê ku Hamas lê kom dibe û Xwe vedişêre têkbibin û bibin kavil.

Netanyahu bangî niştecihên Zîvala Xezeyê ya dorpêçkirî kir û got, “Niştecihên Xezeyê, niha derkevin, ji ber ku em ê li her derê bi hemû hêza xwe (leşkerî) çalakiyan li dar bixin.”

Netanyahu destnîşan kir ku Hamasê herêmên Îsraîlê “dagîr kiriye” û wiha dewam kir: “Em ê di vî şerî de bi ser bikevin, lê berdêla wê gelek giran e. Ev roj ji bo me hemûyan rojeke dijwar e. Artêşa Îsraîlê wê tavilê hemû hêza xwe ji bo tunekirina şiyana Hamasê bi kar bîne.” Em ê wan bigihînin asta tunekirinê.” “Em ê tola vê roja reş a ku li Îsraîl û welatiyên wê dan hilînin.”

Netanyahu diyar kir ku artêşa Îsraîlê ji hêmanên çekdar ên li wargehên li derdora Xezeyê paqij kir, Netanyahu got ku ew li vê herêmê mal bi mal, wargeh bi wargeh pêşve diçin.

Netanyahu got ku wî di vê operasyonê de bi Serokê Amerîkayê Joe Biden û serokên din ên cîhanê re behsa azadiya tevgerê ya Îsraîlê kiriye û got: “Ev şer dê dem bigire, rojên dijwar û dijwartir li benda wan in, lê ew ê di şer de bi ser bikevin.”