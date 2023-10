Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu Hamas wek DAÎŞ pênase kir û ” Çawa ku cîhanê DAîŞ têk bir, emê jî Hamasê têk bibin”.

Netanyahu, di axaftina xwe ya di medya fermî ya Îsraîlê de got: “Hamas şer dixwest û wê bi wî re rû bi rû bimîne. Tiştê ku em ji dijminên xwe re bikin, wê bi nifşan re bibe deng. Rojên dijwar li pêşîya me ne û em bi biryar in ku bi ser bikevin. Emê ji bo Îsraîlîyên revandî her tiştî bikin”.

Netanyahu, diyar kir ku zilma Hamas û DAÎŞê yek e û got: “Çekdarên Hamasê hê jî li Îsraîlê ne. Zarokên destgirêdayî tevî malbatên xwe hatin qetilkirin. Jin û mêrên ciwan bi guleyan hatin înfazkirin. Me her tim dizanibû Hamas kî ye. Niha hemû cîhan vê dizane. Hamas DAÎŞ e. Çawa ku cîhanê DAIŞ têk bir, emê jî Hamasê têk bibin. Ev dijminê rezîl şer dixwest û wê bi dest bixe”.

Netanyahu, her wiha bang li serkirdeyên opozîsyona Îsraîlê kir ku bi lezgînî “Hikûmetek Rewşa Awarte” ava bikin mîna dema “Şerê Şeş Rojan” a di sala 1967an de, ku bi navê Şerê Sêyemîn ê Erebî-Îsraîlî tê zanîn.

Netanyahu destnîşan kir ku welat di şer de ye û bang li gel kir ku pêdivîyên xwe yên lezgîn û pêwîst berhev bikin.