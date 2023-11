Li Stenbolê Dibistana Muzîkê ya Egîdê Cimo vedibe

Li Stenbolê wê Dibistana Muzîkê ya Egîdê Cimo vebe. Cihê dibistanê li Taxa Elmadagê ya Şîşliyê ye û di 28ê Çiriya Paşiyê de piştî bernameyek taybet, wê dibistan dest bi kar û xebatan bike.

Bernameya wê li Navenda Çandê ya Kozyatagi ya Kadikoyê pêk tê.

Li Dibistana Muzîkê ya Egîdê Cimo wê dersên muzîkê bi rengekî sistematik bên dayîn. Li gel dersên teoriya muzîkê, her weha wê dersên di derbarê muzîka klasîk a Kurdî, dengbêjî û amûran de jî hebin.

Kesên di karên xwe profesyonel wê dersan bidin û her weha wê hunermend û pisporên muzîkê atolyeyan li vir li dar bixin.

Koordînatorê Dibistana Muzîkê ya Egîdê Cimo Kemal Yildirim, ji çapemeniyê re anî zimên ku bajarê Stenbol ji bo gelê Kurd bajarekî pir mezin e û nêzîkî 5 milyon, 5 milyon û niv Kurd lê dijîn û hewcedariya zarok û ciwanên Kurdan bi cihekî vî rengî heye û got: “Em dixwazin ciwanên Kurd, gelê Kurd, zarokên Kurd bikaribin li Stenbolê rasterast bigihêjin çanda xwe, zimanê xwe, hunera xwe û bi giştî nasnameya xwe hîn bibin. Ji ber vê me qadek wilo ji bo Kurdan vekir”.

Kemal Yildirim, anî zimên ku Egîdê Cimo ji bo ziman û muzîka Kurdî kedek mezin daye û got : “Egîdê Cimo ji bo muzîka Kurdî pir kedek mezin daye. Di meseleya dengbêjiyê de cihekî girîng digire. Di Radyoya Erîvanê de keda wî pir mezin e. Mînakek ji bo hemû Kurdan e. Me jî li ser navê wî çêkir ku nifşên nû jî êdî wî nas bikin. Me xwest di pêşerojê de Egîdên nû derkevin”.