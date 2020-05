Korona bi awayekê xwezayî bi dawî dibe û pêwîstî bi derziyê nake

Birêveberê berê yê Rêxistina Tendirustiya Cîhanî(WHO) doh 17.05.2020 ragihand Korona bi awayekê xwezayî bi dawî dibe û hîç pêwîstî bi derzî û pêkute (vaksîn)ê nake.

Li daxuyaniyeke rojnameya The Daily Telegraph ya Brîtanî Profesor Karol Sikora Birêveberê berê yê Rêxistina Tendirustiya Cîhanî (WHO) dibêje: “Pêwîstiya me bi wê yekê heye ku li hêviyê bîn ji xwe ve virus bi dawî were û dibêje Kovid-19 bi awayekê xwezayî ji nav biçê û me pêwîstî ji bo derziya xweparastinê hebê. Di demek da Hikûmeta Brîtanya 93 milyon paund (112 milyon û 641 hezar dolar) ji bo navenda berhemanîn û geşkirina vaksînên (VMIC) terxan kiriye”.