Kesê ku heqaret li siyasetmedara Kurd kiribû ceza xwar

Di 23ê Kanûna 2022an de li dijî Navenda Çanda Kurd a Ahmet Kaya ya li Parîsê êrîşek çekdarî pêk hatibû û êrîşkarekî rastgir ê Fransî yê 69 salî 3 Kurd kujtibûn û 3 kes jî birîndar kiribûn. Êrîşkar di îfadeya xwe li xwe mikur hatibû ku ew nîjadperest e û bi qestî Kurd kirine hedef.

Siyasetmedara Alman a Kurd Bêrîvan Aymaz, wê demê li ser hesabê xwe yê medya civakî peyama hevgirtinê JeSuisKurde (Ez Kurdim) belav kiribû.

Yek ji şîrokarên peyama Bêrîvan Aymaz yê bi navê Can G. (ku ji Tirkîyê ye û li bajarê Stuttgartê rûdine) di bin posta Aymaz a JeSuisKurd de “Fake tu….. here ehmeq” nivîsandibû. Aymaz jî li ser profîla xwe “na rasicm- ji nijadperestiyê re na” nivîsî û şîroveya vî kesî wek “nîşana zêdebûna nîjadperestîya li dijî Kurdan” par ve kiribû. Aymaz, piştre bi Midûrîyeta Emnîyeta bajarê Stûttgartê re têkilî danî û parêzerê wê piştî vê parvekirina nefretê serlêdana sûc kir. Li ser vê yekê, kesê ku heqaret li Alîkara Seroka Parlementoya Eyaleta Nordrhein-Westfalen (NRW) Berîvan Aymaz kir, ji alîyê dadgeha Stuttgartê ve bi hezar û 800 euroyî hat cezakirin.

Di derbarê biryara dadgehê de Bêrîvan Aymaz ji çapemenîyê re kêfxweşîya xwe anî zimên û got: ” Medyaya civakî ne qadek azad e ku her kes çi bixwaze bibêje. Mixabin li ser medyaya civakî axaftinên nefret, nîjadperestî, heqaret û axaftinên zayendîparêz bi giranî tên nîşandan. Li vir jî divê her kes gotina xwe li ber çavan bigire. Cezayê ku li bersûcan hatiye dayîn peyamek girîng e û nîşan dide ku heqaret, gotinên zayendperest, gotinên nefret û gotinên nîjadperest bê ceza namînin”.