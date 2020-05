Kerem Gerdenzeri: Hişyarbin gelî bira!

Keremê Gerdemzerî li ser rûpela xwe ya facebookê peyamek ji bo tevahiya Kurdan şandiye û daxwaziya yekbûn û hişyariya Kurdan beranber lîstokên dijminan dike.

Keremê Gerdenzerî nivîsiye: Gelî bira, gelî Êzdiya, gelî Kurdê me yê misilman, heta kenge emê hev bibin dijmin (din dijmin) dilê tirka, ereba, farisa şabikin, hata kenge?

ji bo dujmintiya nav ola milete me kurda, em man be Welat.

Hata kengê, gelî bira, HEŞIYARBIN,

kî ye doste me kurda û kî ye dujminê miletê me kurda?

Ew kurdê nexwezin, hemu kurd bibin yek û her kurdek ola xwe, dînê xwe biparêze û milete me kurda bibe yek, gelî bira bizanibin, mixabin, ew kurd dujmine me hemu kurdaye,

dujminê dinê Êzdiya ye,

dujminê dinê Elewiya ye,

dujminê me hemu Kurdaye.

HEŞIYARBIN GELÎ BIRA,

NEYINE XAPANDIN,

BIJI KURD Û KURDISTAN