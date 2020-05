Li ser ruyê cîhanê her tevgerek millî, neteweyî bi dirûşmên (sloganên) xwe armanca xwe dane dîyarkirin. Dema tevgerek sîyasî dirûşma xwe tesbît dike, li gor armanca xwe ya bingehîn tesbît dike.

Li Kurdistana Bakur û li Tirkiyeyê slogana ku li gor rewşa Kurdan bû, slogana Jİ KURDA RA AZADÎ bû. Ji ber ku hebûn û mafê milletê Kurd hatibû înkarkirin… Armanca tevgera Kurdî bi giştî bidestxistina mafê milletê Kurd bû, ango azadiya milletê Kurd bû, ji ber wê jî slogana herî guncaw, slogana herî minasib Jİ KURDA RA AZADÎ bû.

Gellek grubên siyasî, bi taybetî jî hevalbendên Riya Azadiyê ji vê sloganê gellek aciz dibûn, digotin, ‘’ev slogan ya milliyetçiyan e, dema hûn dibêjin ji Kurda ra azadî, hûn ji axa, beg, şêx û bûrjûwaziya Kurdan ra azadiyê dixwazin…’’ Hevalbendên Komal û Rizgarîyê jî digotin, ‘’Xebata me, têkoşîna me xebateke millî ye, ji ber ku milletê Kurd bi giştî ji hemû mafên xwe, ji hemû azadiyên xwe bêpar e, divê em azadiya milletê xwe bixwazin. Bila axa jî, beg jî, bûrjûwa jî, karker û rêncber jî di nav da bin. Ji ber ku xebata me xebateke neteweyî ye, ev çîn û tebeqe jî parçeyek ji neteweya me nin, Kurd in, divê em azadiya wan jî bixwazin. Ji ber vê yekê, slogana JI KURDA RA AZADİ rast e, divê her Kurdekî welatperwer vê sloganê hilde û bibeje. Ji xwe naveroka xebat û daxwazên neteweyî bûrjûwa-demokratîk e, ne sosyalist û ne jî çîna proletarya ye…’’ û hwd.

Bê guman mesele hildan yan jî ne hildana vê sloganê ne wekî hevalên Riya Azadiyê, yan jî grubên din yên çepê Tirkan digotin, bû. Aqliyeta dewletê ne dixwest ev slogan bê hildan, were gotin.

Ji ber ku peyama (mesaja) vê sloganê pirr zelal bû. Li Tirkiyeyê Kurd ne azad in, ji ber vê KURD dibêjin Jİ ME RA AZADÎ…

Kurdên Bakur di salên 70yî, 80yî da bi sloganên xwe, armancên xwe yên sîyasî dîyar dikirin. Yek ji wan sloganan ku herî zêde di nav gelê Kurd da dihat hezkirin û dihat hildan ‘’Jİ KURDA RA AZADÎ’’ bû. Ev slogan zêdetir ji aliyê hevalbendên Komal û Rizgarî, Kawa, hevalbendên KUK û Şivanciyan va dihat gotin. Bi wextê ra hevalbendên KUK û Şivancîyan dev ji vê sloganê berdan, sloganên dî hildan.

Ji xeynê slogana Ji Kurda ra Azadî, sloganek din a Kurdan hebû ew jî ‘’Kahrolsun Sömürgecilik’’ (Bila Bimre Kolonyalîzm) bû, ku hemû grubên Kurdan vê sloganê diqiriyan! Her cara ku ev slogan bang dikirin, çepê Tirkan aciz dibûn. Ji ber ku naveroka sloganê dewleta Tirk bi kolonyalistî wesif dikir, Kurdistanê jî wek koloniya Tirkiyeyê…

Slogana sereke ya hevalbendên Riya Azadî, ‘’Halklara Özgürlük’’ ango ‘’Ji Gellan ra Azadî’’ bû ku ev çand sal in bûye slogana herî popûler ya HDP’yê!…

Hevalbendên Abdullah Öcalan ku di destpêkê da ji xwe ra digotin ‘’Kurdistan Devrimcileri yan jî UKO’yî’’ (Şoreşgerên Kurdistanê an jî Ordiya Rizgariya Neteweyî) ku xelkê ji wan ra digot Apocî, tev li meş û mitingan nedibûn, meş û mitingan çalakiyên reformîst bi nav dikirin, xebata çekdariyê diparastin.

Di gellek meş û mitîngan da, di çalakiyên protestoyan da, her hêzekê, yan grubeke siyasî mihawele dikir ku sloganên wan serdest bin, qasê ku ji wan dihat sloganên hêzên din qedexe dikirin.

Hin caran çepê Kurd û Tirkan bi hev ra çalakî pêk dianîn. Di van çalakiyên mişterek da tesbîtkirina sloganan dibû problemeke mezin. Gellek caran grûbên pro-sovyet û maoyî (maocî) bi hev diketin. Hetta navbera wan da pevçûn derdiket, hev û du dikuştin.

Lê tiştê herî enteresan bi taybetî piştî 77 û 78’an weka ku hemû grubên Kurd û Tirkan li hev kiribin, weka ku ji navendekê emir, dîrektîf girtibin, li hember slogana ‘’JI KURDA RA AZADÎ’’ derketin. Bi tenê gruba Rizgarî li ser vê sloganê rijd dibû, ısrar dikir.

Li vir ne hewce ye em sloganên hemû grubên Kurd û Tirkan rêz bikin. Lê em dikarin çend nimûneyan bidin û dîsa vegerin ser çîroka slogana Jİ KURDA RA AZADÎ…

Sloganên herî popûler ku ji aliyê grûbên Kurdan dihatin gotin û hildan ev bûn;

Kahrolsun Sömürgecilik (Bila Bimre Kolonyalizm), Halklara Özgürlük (Ji Gellan ra Azadî), Ana Dilde Eğitim (Perwerde bi Zimanê Zikmakî), Kahrolsun Ağalık (Bila Bimre Axatî), Faşizme Geçit Yok (Em Rê Nadin Faşizmê), Faşizme Karşı Omuz Omuza (Li Hember Faşizmê Mil bi Mil)

Yên çepê Tirkan jî weha bûn;

‘’Bağımsız Türkiye (Tirkiyeya Serbixwe) Tek Yol Devrim (Rêya yekta Şoreş e), İşçi Köylü El Ele (Karker û Gundî dest bidin hev), TKP’ye Özgürlük (Ji Partiya Komunist ra Azadî), Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa kadar Savaş (Mahir, Hûseyin, Ulaş Heta Rizgariyê Şer) Kahrolsun Sovyet Emperyalizmi (Bila Bimre Emperyalîzma Sovyetê) Yaşasın Milli Demokratik Devrim (Bijî Şoreşa Neteweyî û Demokratîk) Gellek sloganên bi vî rengî hebûn, lê mixabin ji bo milletê Kurd, ji bo pirsa Kurdî tu sloganeke çepê Tirkan nebû. Di gel wê jî Riya Azadî û DDKD jî li pey grubên pro-sovyetîk ên wek TKP û TİPê bûn. Abdullah Öcalan li pey THKPC’ya Mahir Çayan bû. Rizgarî jî bêhtir nêzîkê kadroyên DEV-YOL û Troçkistan bû, Kawa jî li pey Maoistên Tirkan bû…

Çi bû, çawa bû, çima Kurdên Bakur dev ji vê sloganê berdan?

Gello ji xeynê slogana Ji Kurda ra Azadî ku teqabulê xebat û tekoşîna Kurdên Bakur dikir sloganeke din ya baştir, guncawtir heye, yan hebû? Li gor bîr û baweriya min nebû…

Nexwe çima ev slogan ji pîyasayê rabû?

Kî û kîjan hêzê ev slogan ji pîyasayê rakirin?

Bersiva vê pirsê ev e, ew hêz û mihraqên ku dixwestin tevgera rizgarîxwaza Kurdî ji xetta neteweyî dûr bixin ev slogan û sloganên din yên ku bi awayekî zelal armanca siyasî ya tevgera Kurdî dîyar dikirin, ji pîyasayê rakirin.

Van çend salên dawiyê bi qasê ku ez dibînim, ji xeynê sloganên derheqa zimanê Kurdî (ku salên 70’î da DDKD û Riya Azadî bilind dikir) da, naverokên sloganên dî ji Kurdayetî ra tu xizmetekê nakin!

Sloganên ku îro bûne moda ev in;

‘’Bê Serok Jîyan Nabe’’, ‘’Jin Jîyan Azadî’’, ‘’Ortak Vatan, Demokratîk Cumhuriyet’’ (Watanê Mişterek û Komara Demokratîk), ‘’Civaka Ekolojîk’’ ‘’Netewa Demokratik’’û hwd. Bi vî awayî serê girseyên gel hatiye gêjkirin. Gava mirov ji wan dipirse, gello tu çi dixwazî, nikarin bersiveke zelal bidin.

Divê tevgera siyasî ya Kurdan di daxwazên xwe da zelal be. Serê girseyên gel gêj mekin!

Hetta Kurdên Bakur û Tirkiye azad bin, slogana herî guncaw û di cîhê xwe da, minasib, ya rast, slogana;

Jİ KURDA RA AZADÎ ye…

Abit Gürses