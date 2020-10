HEZKURD hat Tescîlkirin

Bi minasebeta tescîlkirina Dezgehê HEZKURD berpirsê demikî daxûyaniyek ragihand.

DAXÛYANÎ:

Mizgînî li xwebexşên Hezkurdê û rayagiştî be, HEZKURD, wek fermî hat pejrandinPiştî pêvajoyeke zehmet û dijwar, bibiryar û civînên dildarên Hezkurdê ku bi kurtasî li jêrê hatine nivîsîn, me berpirsiyariya ku danîbû ser milên xwe gihand encam.

Di tarîxa12.09.2020-an da di civîna koordinasyona birêvebiriya navendî ya Hezkurdê da ku ez(Suphi Ozgen), Fevzi Bulgan, Barij Celalî, Muzaffer Ozer, Giyasettin Abuşak û Bilal Şayik beşdar bûn, nûneriya birêvebirinê ji min ra hat pêşniyarkirin. Min jî ji ber selamet û ji ber hereket belav nebe, heta damezrandina xwe pêk bîne û heta komcivîna yekemîn, wek miweqet vê pêşiyarê pejirand û di vê derbarê de hevsengiya vîn/îradeyî jî çê bû.

Di civîna tarîxa 20.09.2020-an da jî her pênc kesên ku li jor navên wan ji bo koordinasyona birêvebiriya navendî hatine nivîsîn jî tê da, bi beşdariya 40 kesî ya civîna berfireh da jî biryarên civîna tarîxa12.09.2020-an hatin pejrandin û biryarên hêj zêdetir jî lê hatin zêdekirin.Paşê jî bi sedan ew pêşniyar, fikir û ramanên ku bi projeye “ Hûn Çi difikirin? Em Çi bikin?” ku ji gelek ciyan hatibûn, ji aliyên me va hat nirxandin û me komî ser hevûdu kir.

Ez di 29.09.2020-an da li ser navê Hereketa Zimanê Kurdî-Hezkurdê, beşdarê bernameya Platforma televziyonî ya dijîtal Radyoya Ashtî ku bernameyeke taybet bû, bûm. Min di vê bernamê da derbarê armancên Hezkurdê da amadekariyên damezrandinê û bitaybet jî derbarê projeye “ Hûn Çi difikirin? Em Çi bikin?” da axivîm û min bersiva pirsên pir alî ku hatin da.Di tarixa 04.10.2020-an da di civîna ku mijara wê tenê rêzikname bû ku birêvebirên Hezkurdê, xwebexş û mêvan jî beşdar bûn da jî fikrên herkesê hat wergirtinDi tarixa 01.10.2020-an da di civîna komîsyona rêziknamê da jî reşnivîsa rêziknamê ku em li ser hevheng bûn, me gihand berdestên hemû birêvebirên Hezkurdê û komisyona rêziknamê…

Piştî nirxandina vê reşnivîsê, di tarîxa 08.10.2020-an da di cîvîna birêvebirên û komisyona rêziknamê da jî bi yek dengiya yên ku ji erka xwe venekşiyan va me rêziknameya xwe xilas kir.Ev roj jî me li Muduryeta Komeleyên Stenbolê ( Muduryeta Pêwendiyên li gel Civaka Sivîl ya Bajêr) da tescîlkirin.Danasîn û hûrgiliyên daxuyaniyê jî li gel lijneya hevalên birêvebirina miweqet va dê ji aliyên min va bê kirin.

Serokê Lijneya birêvebirina Miweqet ya Hereketa Zimanê Kurdî

Parêzer Suphi Özgen