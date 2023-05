Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî êvariya roja pêncşemê beşdarî sêyem roja lûtkeya îstiqrar û bexteweriyê ya Iraqê li Bexdayê bû, ku tê de serokwezîr Mihemed Şîa Sûdanî û hejmarek ji berpirsên hikûmetê û kesayetiyên siyasî û balyozên welatên derve, dîplomat û akademîsyenên ji Iraq û derve di civînê de beşdar bûn.

Gotûbêj bi sernavê “Herêma Kurdistanê di qada netewî de aliyek çalak e” hate kirin. Serok Nêçîrvan Barzanî di bersiva çend pirsiyaran de behsa pêşhatên dawî yên rewşa emnî û siyasiya Iraq û Herêma Kurdistanê û navçeyê bi giştî kir û nêrîna xwe derbarê çawaniya çareserkirin û rûbirûbûna kêşeyan diyar kir.

Metna gotûbêjê:

Pirs: Tu di van demên dawî de gelek caran serdana Bexdayê dikî. Li gorî hemû pîvanan, hemû serdanên we serkeftî bûn, lê ev demek e bi taybetî di civîn û gotûbêjên di navbera pêkhateyên siyasî de, tê axaftin ku hûn dixwazin bibin serokomarê hemû Iraqiyan. Di vê çarçoveyê de Nêçîrvan Barzanî kî ye ku hûn dixwazin li li himber tevahiya Iraqê xwe bidin nasandin?

Serok Nêçîrvan Barzanî: “Di serî de gelek spas ji bo vê vexwendinê. Derbarê hatina me bo Bexdayê de, Bexda paytexta Iraqê ye, paytexta me ye û weke erkekî li gor yasaya hikûmeta Herêma Kurdistanê, erkê min heye ku berdewam hewl bidim peywendiyên navbera her du welatan de, Herêma Kurdistanê û Iraqê de,Hewlêr û Bexdayê de pêkbînim. Divê Bexda bi pêş ve biçe. Wek her Îraqî, ez jî şanaziyê bi wê yekê dikim ku serokê wî welatî me, lê berê jî dema ku ez serokwezîr bûm û dema serokê Herêma Kurdistanê bûm, hatim Bexdayê. Hatina min a Bexdayê pir û pir normal e û em di çarçoveya welatê bi navê Iraqê de dijîn û bi berdewamî tên Bexdayê. Serokdewletîbûn ji bo her Iraqîyekî şerefeke mezin e, lê niha ew yek di rojeva min a şexsî ya Bexdayê de nîne. Şikir ji Xwedê re, hilbijartin hatin kirin û niha serokê me heye û em hêvîdar in ku bi ser bikeve.”

Herêma Kurdistanê ku hûn serokê wê ne, hertim pêşde diçe. Her kes vê cudahiyê dibîne û dema ku serdana Bexdayê bike û piştre jî serdana Hewlêrê bike, bêguman wê cudahiyê hîs dike. Hikûmeta we ji bo veberhênana biyanî kar dike, her çend hûn di vî warî de ji Iraqê cuda bin jî, lê hûn razî ne ku di vê navberê de nakokiyên siyasî hene û ev nakokî tê zanîn. We berê serdana Bexdayê dikir, li Kurdistanê nakokiyên we yên siyasî û hizbî hebûn, lê dema hûn hatin Bexdayê, hûn bi yekrêziyê hatin. Çima îro di nav serokên kurdan de dubendî hene û ev valahî çawa dikarin bên dagirtin?

Serok Nêçîrvan Barzanî: Bila ez dest bi pêşketinên ku li Herêma Kurdistanê hatine kirin, bikim, helbet li gorî deverên din ên Iraqê me berê dest pê kiriye. Di sala 1991’an de piştî ku hikûmeta Iraqê rêveberiya xwe vekişand, me rêveberiyek ava kir. Helbet rabûn û daketin û pirsgirêk hebûn, lê di wê demê de jîngeheke nû hebû ku me karîbû hin xizmetguzariyan pêşkêş bikin. Lê ev nayê wê wateyê ku Herêma Kurdistanê ji cihên din gelek cuda ye. Li Herêma Kurdistanê di warê binesaziyê de hîn gelek êş û azarên me hene û pirsgirêkên mezin hene. Niha jî pirsgirêka elektirîkê li Herêma Kurdistanê heye, eger hûn bi Herêma Kurdistanê re bidin ber hev, hîn rêyeke dûr û dirêj li pêşiya me ye.

Bê guman, piştî sala 2003, Herêma Kurdistanê gelek kêmtir ji wan kêşeyên ewlehiyê yên ku mixabin li navçeyên din ên Iraqê hebûn, hebû, lê niha em kêfxweş in ku li hemû navçeyên Iraqê piştî sal û salek gelek dijwar, piştî şer. Li ser terorîstan û pirsgirêkên navxwe Niha em dibînin ku hemû deverên Iraqê gav bi gav ber bi geşbûnê ve diçin. Ji bo me li Herêma Kurdistanê ti cudahî di navbera Besra, Bexda, Silêmanî, Hewlêr û Duhokê de nîne. Her pêşketinek ku em li her devereke Iraqê bibînin, em wek pêşketina xwe dibînin. Em ê kêfxweş bibin ku her projeyek baş li her deverek Iraqê bibînin. Dema em dibînin ku rewşa xelkê ne baş e, em jê hez nakin. Bê guman li Herêma Kurdistanê pirsgirêk hene, ez nikarim bibêjim ku ti kêşeyên me nînin û her tişt baş e, kêşeyên siyasî di navbera partiyan de hene û di nav Herêma Kurdistanê de jî pirsgirêkên siyasî hene. Pirsgirêk hene ku divê di bin sîwana Serokatiya Herêma Kurdistanê de bên çareserkirin. Di desteya serokatiyê de du cîgirên min hene, yek ji YNKê û yê din jî ji Partiya Gorranê. Em ê bi hev re bixebitin ku serokatiya herêmê bikin sîwanek ku hemû nakokiyan bîne cem hev û ji bo çareserkirina van pirsgirêkan em ê rola xwe bidomînin.

Her kes dê şahidiyê bike ku hûn hemû aliyan li ser maseya danûstandinan tînin cem hev. Beriya du rojan civînek di navbera Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) û Tevgera Gorranê de hatibû lidarxistin, lê Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) amade nebû. Çima hewildanên we nabin sedema çareseriyeke mayînde? Di heman demê de hûn ê alîkariya Bexdayê bikin ku bi du tîmên cuda re hevdîtin neke. Gelo niha hikûmeta Bexdayê bi du aliyên Kurdistanî yên cuda yên bi nêrînên siyasî yên cuda re mijûl dibe û dibe ku tu tîmên cuda biçe Bexdayê?

Serok Nêçîrvan Barzanî: Berî her tiştî muxatabê Bexdayê Hikûmeta Herêma Kurdistanêye. Ango reftarên Bexdayê li hember Hikûmeta Herêma Kurdistanê (HHK) hîn jî ji aliyê partiyên siyasî ve yekalî ye: YNK, Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK), Gorran û civakên din ên ku di hikûmeta Herêma Kurdistanê de beşdar in û danûstandinên Bexdayê ligel Herêma Kurdistanê ne. Derbarê civîna YNK û Gorranê de, em dixwazin her rêkeftinek di navbera aliyan de hebe, karê me di serokatiya parlamentoyê de hebe û ez bawer im dema ku aliyên siyasî li hev bikin, karê serokwezîr li Bexdayê hêsantir dibe. Her pêngavek di navbera wan de em piştgiriya wan aliyên ku dixwazin bi hev re ava bikin û diyalogê di navbera wan de bikin, dikin.

Bi dîtina we gera şeşem a hilbijartinên meha Mijdarê li Herêma Kurdistanê birêve diçe?

Serok Nêçîrvan Barzanî: Min ji ber erkê xwe yê destûrî wek Serokê Herêma Kurdistanê, roja hilbijartinan diyar kir. Min bang li hemû aliyên siyasî yên Herêma Kurdistanê kiriye ku dema hilbijartinan bi cih bînin. Helbet em nikarin xwe ji hilbijartinan veşêrin. Hilbijartin li welatê me pêvajoyeke demokratîk e û divê bê kirin. Hewldanên me yên di Serokatiya Herêma Kurdistanê de ew e ku êdî hilbijartinan paşve nexin, ji ber ku li gorî destûra Iraqê mafekî destûrî ye. Ev mafê hemwelatiyên Herêma Kurdistanê ye û proseyeke demokratîk e û divê were kirin û ez hêvîdar im ku were pêkanîn.”

Piştî ku birêz Mihemed Şîa El-Sudanî wek serokwezîrê hikûmeta Iraqê hat destnîşankirin, berî şeş mehan we yekem pîrozbahî li wî kir. Hûn rêberiya hikûmeta wî ya şeş mehî ya îro çawa dinirxînin?

Serok Nêçîrvan Barzanî:Bi rastî, ez bi vê yekê dest pê bikim, ez difikirim ku şeş meh ji bo nirxandina performansa hukûmetek an serokwezîrek pir hindik e. Şeş meh demeke pir kêm e, lê em li wan şeş mehên ku birêz serokwezîr wek serokwezîrê Iraqê erk wergirtiye binêrin. Eger em behsa hejmaran bikin, di navbera Hewlêr û Bexdayê de û bi giştî di nav Iraqiyan de atmosfereke gelek baştir heye. Tişta ku îro em dibînin ew e ku dema ez ji bo cara yekem û duyemîn ji Bexdayê vegeriyam Herêma Kurdistanê, ji min pirsîn ka çi cudahî heye? Min got, birêz serokwezîr, ew bi hejmaran diaxive. Birêz serokwezîr, ku hûn pê re rûniştin, dibe ku demekê behsa siyasetê bike, lê bala wî li ser çawaniya pêşkêşkirina xizmetguzariyan ji xelkê re ye? Çawa li Iraqê projeyên mezin tên avakirin? Çawa dikare hewl bide ku veberhênana biyanî bikişîne welêt? Ya ku me hîs kir cûdahî bû, û ew cûdahiyek mezin bû.

Bê guman serokwezîr rûniştiye, lê tişta ku ez dibînim ew e ku serokwezîr hewl dide Iraqê bigihîne qonaxeke nû. Cewaziya vê carê ew e ku bo yekem car bi hemû pêkhateyên Iraqê re, bi hev re di bin sîwana rêveberiya dewletê de, kaxezek bi îmzeya hemû aliyên hikûmetê heye. Ma ev kaxez di heman demê de nexşeyek rê heye ku ka tişt çawa divê bêne kirin? Kîjan projeyên pêşîn in û divê çawa bêne cîbicîkirin? Bi rastî tiştê ku em dibînin ew e ku ne tenê ji bo Herêma Kurdistanê, belku ji bo tevahiya Iraqê, birêz serokwezîr hemû hewlên xwe dide ji bo cîbicîkirina vê bernameyê, ev rojeva ku ji bo me li Herêma Kurdistanê û ji bo Herêma Kurdistanê kêfxweşî ye. Ka em behsa projeyên mezin bikin, em behsa peymana dawî ya bi Total re bikin. Ev ji bo Iraqê gaveke mezin e. Ev zimanê nû ye ku em piştî gelek salan li Iraqê dibihîzin. Xelkê Iraqê hêjayî jiyaneke baştir e. Dema ez dibêjim gelê Iraqê, mebesta min ji Zaxo heta Fawê ye. Zimanê ku em îro li Bexdayê dibihîzin, zimanê hejmaran, zimanê xizmetguzariyan, zimanê çawa welat ber bi pêş ve biçe? Meriv çawa ziman veberhênan dike? Çawa xizmetguzarî pêşkêşî hemû welatiyên Iraqê tê kirin? Ev zimanê ku bi rastî jî piştî sala 2003’an tunebû û em niha dibînin ev heye.

Di dema borî de gelek nakokî di navbera Hewlêr û Bexdayê de hebûn, bi taybetî li ser yasaya petrol û gazê, lê niha hûn çaverê dikin ku di vê hikûmetê de çi çareseriyeke bingehîn ji bo vê pirsê bê dîtin?

Serok Nêçîrvan Barzanî: Bi rastî ez bi awayekî din bibêjim. Li gorî min tişta ku hertim li Iraqê nebûye zimanê diyalog û têgihiştinê bûye. Niha pirsa bingehîn ev e: ji sala 2003 ve, me hemûyan xeletî kirine. Ne ew e ku me li Herêma Kurdistanê ti xeletî nekirine, yan jî li Bexdayê ti xeletî nebûne. Me xeletî kiriye, li Bexdayê gelek xeletî bûne, lê ya girîng ew e ku em ji paşerojê û ji wan xeletiyan ders werbigirin. Pirsa bingehîn ev e: Em Iraqeke çawa dixwazin? Em dixwazin Iraq biçe ku derê? Ma hê jî mantiq li ser wê yekê ye ku li Iraqê kî bihêz û kî lawaz e û çawa Iraq tê birêvebirin? Ez dikarim bi teqez bibêjim ku eger Iraq bi vê mantiqê were rêvebirin, em hemû winda dibin û dîroka Iraqê jî ev yek nîşanî me daye. Îraq dê serkevtî be dema ku hemû pêkhateyên iraqî xwe wek beşdar di proseya siyasî ya Iraqê de bibînin.

Em ê vî barî hilgirin, divê birayên me yên şîe hilgirin, birayên me yên sunî jî hilgirin û civak her yek bi hêza xwe van erkan hilgirin. Piştî ewqas salan gelê Iraqê li bendê ye ku rewş baş bibe, peywendiyên Herêma Kurdistanê û Bexdayê baş bibin. Tişta ku ez wek Serokê Herêma Kurdistanê dixwazim bêjim ew e ku kûrahiya me ya stratejîk Bexda ye. Çareseriya pirsgirêkên me li Bexdayê ne, ne li cihekî din. Ya girîng ew e ku li ser modela jiyana bi hev re li erdnîgariyeke bi navê Iraqê li hev bikin. Girîng e hemû pêkhateyên Iraqê xwe wek beşdar di proseya siyasî de bibînin. Di vê çarçovê de, ji sala 2003an ve, em li Iraqê di qonaxeke veguhêz de ne, lê bi baweriya min niha dem hatiye ku hemû civakên Iraqî hizir bikin ku em nekarin tenê ji gelê Iraqê re bêjin çikas derfetê bidin me? Divê em pir vekirî li gel hev bin, li ser maseya gotûbêjan rûnin û hewl bidin ku pirsgirêkên ku li Iraqê hene, hem di navbera Herêma Kurdistanê û Bexdayê de, hem jî pirsgirêkên din ên Iraqê çareser bikin û ber bi pêş ve biçin. Bi rastî ez ji we venaşêrim ku em bi hêviyên mezin beşdarî vê hikûmetê bûne û ji sala 2003an ve me bi hemû hêza xwe beşdarî di avakirina Iraqeke nû de kiriye da ku em bi hev re vê Iraqa nû ava bikin. Ez hîn jî difikirim ku ew derneketiye, û ez hîn jî difikirim ku divê em hemî bi hev re biaxivin û divê em hemî bi hev re beşdarî çawaniya çareserkirina pirsgirêkan bibin. Lê dîsa nêrîna me zelal e, nêrîn û stratejiya me Bexda ye, Bexda kûrahiya stratejîk a Herêma Kurdistanê ye.”

Ev gotin gelek xweş in birêz Serok, vê dawiyê rêkeftinek di navbera Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Bexdayê de çêbû, bi taybetî dema ku birêz Mesrûr Barzanî serdana Bexdayê kir. Bi taybetî piştî ku Iraq di doza veguhestina petrolê di ser Tirkiyê re bi ser ket, li ser petrolê rêkeftin hatin kirin. Li ser çi hatiye lihevkirin? Gelo ev rêkeftin têra wê yekê dike ku Bexda û Hewlêr bi hev re herin Tirkiyê û boriya petrolê vekin û petrolê hinarde bikin?

Serok Nêçîrvan Barzanî: Bi rastî jî cihê wê yekê ye ku spasiya Serokwezîr ji bo sebir û aramî û şopandina berdewam li ser vê pirsê bikim. Dema ku Serokwezîrê Herêma Kurdistanê birêz Mesrûr Barzanî hat Bexdayê rêkeftineke baş pêk hat, bi saya cenabê Serokwezîr rêkeftineke baş çêbû. Helbet rêkeftin pirsgirêkên xwe hene, lê gelo pirsgirêkeke siyasî heye ku rê li ber cîbicîkirina rêkeftinê bigire heta niha? Ez wisa nafikirim. Hin kêşeyên teknîkî hene ku divê bên çareserkirin, hin kêşeyên teknîkî hene ku nahêlin ev rêkeftin bi temamî were cîbicîkirin, lê em li Herêma Kurdistanê pir piştrast in ku ew ne pirseke siyasî ye. Hin astengiyên teknîkî hene, hin pirsgirêk hene ku ez hêvî dikim, bi îzna Xwedê bi hewldan, piştgirî û rêveberiya serokwezîrê ku her tim li ser xetê ye, înşeallah ev tişt hemû bên cîbicîkirin. Ez gelek caran dibêjim ku du yasa pir giring in ji bo Iraq bigihe aramiya siyasî, ya yekem yasaya bûdceyê ye ku niha di parlamentoyê de tê gotûbêjkirin û hêvîdar im bê cîbicîkirin, ya din jî yasaya dabeşkirina dahata aramiya siyasî ya Iraqê Berhem e. Pir û pir girîng e ku em di vê heyamê de giraniyê bidin wan qanûnan.

Birêz Serokê Herêma Kurdistanê, peywendiyên we li gel Tirkiyê gelek baş in, bi taybetî di derbarê boriya petrolê ya di navbera we û Tirkiyê de, gelo gotûbêj ligel berpirsên Tirkiyê li ser vê mijarê hene? An jî di vî warî de pirsgirêkek heye? Ew li ser wê çi dibêjin?

Serok Nêçîrvan Barzanî: Li ser vê pirsê ligel Tirkiyê, tîma me û Bexda yek tîm in. Ji bo vê yekê bi Tirkiyeyê re tîmeke me ya cuda nîne. Wekî ku min behs kir, hin pirsgirêkên teknîkî hene ku hêj nehatine çareser kirin. Derbarê van mijaran de jî beriya ku ez bêm vê hevdîtinê me bi birêz Serokwezîr re axivî û nîqaş kir. Ez bawer im ku ev pirsgirêk ne asteng in, dê bên çareserkirin û bicihanîn. Bê guman em ê bigihin têgihiştinekê.