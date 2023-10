Baskê leşkerî yê Hamasê Tûgayên Îzzeddîn El-Qassam diyar kir ku li dijî êrîşên Îsraîlê ew ji bo têkoşînek demdirêj û hemû îmkanan amade ne.

Berdevkê Tûgayên Qassam Ebû Ubeyde, di derbarê geşedanên li ser pevçûna Filistîn-Îsraîl daxuyanîyek da televizyona Aljazeera ya Qeterê. Ebû Ubeyde, li dijî êrîşên Îsraîlê yên li ser Şerîda Xezze ya dorpêçkirî got: “Em ji têkoşînek demdirêj û hemû îmkanan re amade ne. Dijminê me ji xeynî bêhêvîbûn û şermê wê tiştekî bi dest nexe”.

Berdevk Ebû Ubeyde herweha got: “Operasyona me ya Tofana Eqsayê bertekek li hemberî êrîşên hêzên dagîrkir ên Îsraîlê û paraztina pîroziyên me ye”.

Ebû Ubeyda, bal kişand ser wê yekê ku artêşa Îsraîlê di dema bomberdûmana Xezzeyê de navendên sivîlan bombebaran kirin û zarok û malbat qetil kirin û got: “Hêzên dijmin heta niha zêdeyî 60 saetan nekarîne li hember şervanên me (bi rêya şerê bejayî) rûbirû bibin. Mucahîdên me beşa Xezzeyê ya artêşa dagîrkir bi temamî rûxandin. Şerê me hê jî li gelek cîhan li qadê dewam dike”.

Ebû Ubeyde, bal kişand ser vê yekê ku berxwedêrên Filistînê gelek hêmanên hêzên Îsraîlê dîl girtine.

Ebû Ubeyde di derbarê pevguhertina girtîyan de ev tişt got: “Heya ku bomberdûman bidome emê mijara girtîyan nîqaş nekin. Gef, zext û bomberdûman wê me razî neke ku em li ser mijara girtîyan muzakereyê bikin”.