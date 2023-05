Êrîşê HUDA PARê kirin

Li Bajraê Tirkiye yê Trabzonê êrîşê standa HUDA Parê kirin. Di derbarê vê êrîşê de serokê HUDA PARê Zekeriya Yapicioglu got: “Yên ku mafê me yê siyasetê asteng dikin dê nikaribin serbikevin. Em naxwazin atmosferê tengas bikin. Me ji bo vê stand rakirin. Em naxwazin ku çend provokator aloziyê derxînin.

Piştî êrîşê HUDA PARê standa xwe rakir û piştî demekî cardin di heman cihî de standa xwe vekirin. Yazicioglu da xûyakirin ku xelkê girsehî eleqeyeke baş li gel standa partiya wî hebû.

Yapicioglu got:Lê belê hin provokatoran ji bo ku eleqe berdewam neke bi agahiyên derew û nerast mirovan tehrîk kirin. Hewl dan mafê me yê siyasetê asteng bikin. Ger kesek bi darê zorê rê li siyasetê bigire 2-5 sal cezayê girtîgehê jê re tê xwestin. Ger ev sûc bi girseyî pêk were, ceza du qat dibe. Ev sûc xwedî cezayeke pir giran e. Bê guman nabe ku kes bi ramanên me re bipejirîne, lê hûn nikarin pêşî li mafê siyasetê yê kesên din bigirin.

Provokasyon ne tenê yek alî ye. Ez naxwazim agahiyên xav bi raya giştî re parve bikim. Her tişt bi zelalî xûyaye. Ew ne tenê partiyek siyasî ye. Ji aliyê hevalên me ve hatiye diyarkirin ku CHP endamên IYI Partiyê êrîş kirine. Wêne jî hene. Ez bang li gelê Trabzonê yê ku li wir hat provokekirin dikim ku bêdeng bin.”

Yapicioglu wiha got: “Yên ku rê li ber mafê me yê siyasetê digirin dê nikaribin xwe ji vê yekê baz birevin . Dê bên cezakirin. Yê ku dixwaze van tiştan bişewitîne bila hesab bide. Em naxwazin xwe dirêjî hawirdorê bikin. Me ji bo vê stand rakirin, ger hewce bike em ê dîsa rakin, pirsgirêk nîne. “Em naxwazin provokasyonên çend provokatoran bibe sedema bûyerên nebaştir.

Duh endamên HUDA-PARê xwestin li Trabzonê ku yek ji wîlayetên ku AKP lê bihêz e standê vekin. Lê belê endamên partiyê yên ku rastî bertekên derdorê hatin, neçar man standê bigirin. HUDA-PARê îro dîsa hewl da lê vê carê bertek tundtir bû. Kesên êrîşkar ji aliyê hêzên ewlehiyê ve ji cihê bûyerê hatin dûrxistin.