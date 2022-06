Êrîşê Hewlêr kirin!

Bi Drona êrîşê kirin û rêya Hewlêr û Pirmam kirin armanc. Li gora agahdariyan tu ziyanek canî nebûye hinek otomobil zerer dîtine.

Dije-Teror a Kurdistanê evara 8ê Hezîrana 2022ê da xûyakirin ku, di demjimêr 21:35ê de droneke bombebarkirî li ser rêya Pîrmam a Hewlêrê êrîş kir û 3 welatî bi sivikî birîndar bûn, her wiha xwaringehek û çend otomobîlan jî ziyan dîtin.

Wezîrê Tenduristiya Herêma Kurdistanê Saman Berzincî diyar kir, hejmareke zêde ya ambulansan û tîmên hawarçûnê û pizîşkên hawarçûnê gihîştine cihê bûyerê û xwe ji bo her rewşê amade kirine.

Saman Berzincî got, “Xweşbextane kesekî ku birîna wî giran br tune ye, tenê sê welatiyan bi sivikî birîndar bûne û tên dermankirin.

Rêveberê Firokexaneya Navdewletî ya Hewlêrê Ehmed Hoşyar ji Rûdawê re ragihand, “Ewlehiya firokexaneyê ji aliyê rêveberiya asayişa firokexaneyê ve tê parastin û weke berê bi awayekî asayî kar dike.”

Ehmed Hoşyar her wiha anî ziman, “Firokexaneya Navdewletî ya Hewlêrê ji ber cihê xwe yê stratejîk her tim li pêş bûye, tiştên nexwestî çêdibin lê heta niha me hemû tedbîrên pêwîst ji bo ewlehiya geşt û geştyaran girtine.”

Hoşyar wiha got, “Rojane seferên me ji saet 18.00 heta 18.30ê dest pê dikin û heta saet 06.00an sibehê berdewam dikin. Ti pirsgirêkeke ku bandorê li firokexaneya bike derneketiye.”