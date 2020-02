Destana 6.000 saliya Qela Hewlêrê serdêra babeteke nivîskar Hadani Ditmars a ku li ser malpera Enstituya Rojhilata Navîn (Middle East Institute) de hatiye belavkirin.

Nivîskar vê babeta xwe de behsa dîroka Hewlêrê bi giştî dike û dide zanîn Qela Hewlêrê yek ji kevîntirîn cihê nîştecihbûna mirovane. Her wiha nivîskar behsa kar û xebatên nûjenkirina Qela Hewlêrê ji aliyê UNESCO ve dike û zanyariyên nû pêşkêşî xwendevanan dike.

Hadani Ditmars (Sernivîskarê berê yê New Internationalist e, nivîskara pirtûka bi navê (Danskirin li Herêma ji firînê re qedexe: Rêwîtiya jineke ya Iraqê (“Dancing in the No-Fly Zone: A Woman’s Journey Through Iraq,”) û di derbarê siyaset, civak, çand û kultura Rojhilata Navîn de bîst sale çendîn gotar nivîsîne.