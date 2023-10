Berdevka Wezareta Karên Derve ya Çînê Mao Ning di derbarê bomberdûmanên ku ji 2ê Cotmehê û vir ve ji alîyê Tirkîyê ve li dijî Rojava dest pê kiriye axivî û got: “Çîn di civaka navnetewî de her tim li dijî bikaranîna hêzê ye. Pêwîste her du alî rêzê li yekparçeyî û serwerîya Sûrîyê bigirin“.

Berdevka Wezareta Derve ya Çînê Mao Ning, di derbarê peywendîyên navbera Iraq û Herêma Kurdistanê de jî axivî wû got: “Di navbera Çîn û Iraqê de hevkaryek stratejîk heye. Têkilîyên me di salên borî de nêzîkî hev bûn. Di sala 2019an de, me pêşveçûnên nû bi dest xistin“.

Mao Ning, di derbarê peywendîyên Sûrîyê û Çînê de anî zimên û got ku, “Çîn amade ye bi Sûrîyê re ji bo bihêzkirina bawerîya hevbeş û hevahengîya giştî û gihîştina astên nû di pêwendîyên Çîn û Sûrîyê de kar bike. Çîn û Sûrîyê dostanîyek xwe ya dîrokî heye. Ji ber ku me têkilîyên dîplomatîk 67 sal berê ava kirin, têkilîyên bi îstîqrar û geşepêdanê bûn. Serokê Sûrîyê Beşar Esed ji bo beşdarî merasima vekirina Lîztikên Asyayê bibe hat Huangho”.