Cemedaniya Sor û dîroka wan li me şêlo kirî

Pola Seîd

Ger ez bi pirsek vekirî dest pê bikim û ji we xwendevana bipirsim, hûn di vî temenê jiyana xwe de ji çi ditirsin? Eşkere ye ku ev xemgînî xemgîniyek xwedî reh û dîrok e. Lê kok û dîrokek ku bi awayekî subjektîf xwe di tevgereke veşartî ya karakterê me de dibîne.

Ev tevgera veşartî berhema ramana Sigmund Freud e, ku xwe di navbera pêşhiş û nehişmendiyê de dibîne. Ev tevger hestên ku di wê demê de nedihatin îfade kirin vedişêre, lê di paşerojê de, di bin bandora çend faktorên derveyî de, dê bibin xwedî şert û hişmend .

Gotinên Serok Barzanî yên di dawiya kongreya çardehemîn de li ser cemedaniya sor ji bo min faktoreke derve bû ku bû sedema dilgiraniya min. Tiştê ku li vir ji bo min sosret e, tiştê ku Serok Barzanî gotî bû sedema azadkirina di hundirê min de, di nav tevgerên min yên veşartî de ne xem lê kîn bû, lê niha û li vir di vî temenî de, ev kîn di kêmtirî milîsaniyekê de dibe xem, vediguhere xemgîniyê.

Pirs li vir ev e, çima? bersiv, ji ber ku tişta ku ez di zarokatî û xortaniya xwe de fêr bûm, bi xeletî ji min re hat gotin û min ew wekî rastiyê parast. Ez di zarokatî û xortaniya xwe de li Silêmaniyê fêr bûm ku Camedaniya Sor sembola têkçûnê ye! Ev hemû bi malbata Barzanî ve girêdayî ne!

Lê piştî bi dehên salan, neviyek Barzanî tê û diyar dike ku Cemedaniya Sor çi ye. Barzanî dibêje, her kesê Cemedaniya Sor li xwe bike, nayê wê wateyê ku Barzanî ye, belkî Barzanîtî û rêbaza Barzanî û baweriye. Ev tehlîl û vegotin, analîzeke sembolîk e, xwedî nirx û bawerî ye. Ev nirx û bawerî di Cemedaniya Sor de sembol e.

Sembola azadiyê, sembola berxwedanê, sembola xweneçemandinê, diviyabû me kurdan ji destpêkê ve, ji zarokatiyê ve bizanîbûya û hînê me kirîbûna. Cemedaniya Sor sembola azadî û berxwedanê ye, ne têkçûn û cehşatiye. Ev xelet şîrovekirina maneya Cemedaniya sor ji aliyê kurdan bi xwe ve, ji bilî firokeyên Brîtanya û artêşa hikûmetên Iraqê li pey hev, bandoreke neyînî li ser kurdan hebûye û niha jî heye. Erkê her ferdekî kurd e ku vê xeletiya dîrokê rast bike. Di vê wezîfeyê de pişka şêr ber bi YNK dikeve.

Serok Barzanî da xûyakirin ku, dîroka Cemedaniya Sor vedigere destpêka sedsala 20an, Di demekî de kurdên başûr di bin destê hêzên asmanî yên Brîtanya û artêşa Iraqê de rastî ziyanên mezin hatin. Piştî van şikestinên berxwedana Barzan, tekoşerên wan ketin nava axa Tirkiyê. Li Tirkiyê tekoşerên Barzan Cemedaniyên rengîn ên ku di bazaran de modayeke nû bû nas kirin.

Serok Barzanî dibêje: Şêx Ehmedî Barzanî Cemedaniyek sor hilbijart. Piştî vê yekê, hêzên Îngilîz û Îraqî ferman dan ku yekser her kesê ku Cemedaniya sor li xwe kirine bikujin. Serok Barzanî eşkere kir ku hêzên polîsên Îraqê li jêriya gundê Barzan rûbirûyê şivanekî ciwan bi Cemedaniya sor bûne. Polîs hêrs dibin û di cih de kurik dikujin. Wî zarokî bi Cemedaniya Sor dixeniqînin.

(Xwezî wan li wir peykerekî zêrîn ji lawik re çêbikirana û çîroka kuştina wî li bin binivîsanda.)

Barzanî dibêje, gundiyan bi hêrs êrişî bingehêkî hukumetê kirin. Li hember vê yekê hêzên Îraqî 12 kes ji gundê Barzan anîn û ji bo tirsandina gundiyan gulebaran kirin. Ji vir û şûnde li Barzan û gelek deverên din ên başûrê Kurdistanê, gelek xelkî Cemedaniyên Sor li girêdan û li dijî hovîtiya Brîtanya û Iraqê nerazîbûn nîşan dan. Ji wê rojê û pê ve Cemedaniya Sor bû sembola berxwedan û xweneçemandinê. Barzanî dibêje, wê demê yekî Cemedaniya Sor girênada , jê re digotin cehşê polîs e.

Gotina dawî ya Serok Barzanî daxwazeke mirovatî û niştimanî ye ku dibêje, ji reftarên me yên van nifşan biryarê li ser rêbaza Barzanî nedin, ji dîroka wê biryarê li ser rêbaza Barzanî bidin. Barzanî rast dibêje, ji ber ku ev dîrok ewqasî sipehî, serbilind û birûmet e, ku dikaribû rêz û hurmetê jê re bihata girtin ku takekesê Kurd ew qad şanazî bi Cemedaniya Sor bikraye ku li kêleka ala Kurdistanê bilind bikraye.

Pirs ev e, çima dîroka destpêkirinê ewqas bi qîmet e? Bersiv: Ji ber ku gava yekem a paşerojê di wê dîrokê de ye, ku mixabin me kurdan nekarî em wê paşerojê di wê dîrokê de bibînin. Her wek me Kurdan, nêzî dused sal beriya kuştina şivanê ciwan ê Barzan, bûyereke bi vî rengî li Almanyayê rû da û hemû welatiyên Almanyayê teşwîq kir ku bibin yek û li ser damezrandina dewleta Alman bifikirin. Li şûna Cemedaniya sor nêçîrvanên Alman ala xwe ya taybet hebû û ew ala ji aliyê xwendekarên Alman ve weke sembola berxwedanê ya li dijî dagirkeriya Napolyon dihat bikaranîn.

Dema Napolyon ji vê yekê hay bû, ferman da ku li kuderê kesek bi alayek bibînin divê bê kuştin, heta nêçîrvan jî hatin kuştin her çiqas serî hilnedabû, lê tenê ew çûbûn nêçîrê. Ji sala 1813’an û pê de ala nêçîrvanan bû sembola berxwedana li hember Napolyon û li seranserê Almanyayê belav bû.

Ev dîrok xwedî nirxeke ewqas mezin bû ku Almanan qebûl kirin ku ala nêçîrvanan bikin ala neteweyî. Ji wê rojê û pê ve ala nêçîrvanan bû ala neteweya Alman. Cemedaniya me ya Sor bi destê YNKê bû faktora kîn û nefreta li hember Barzanîyan. Lê spasiya Serok Barzanî dikim, ku her çend dereng bû jî, lê ev rastî ji me re ragihand û em ji xeletiya xwe poşman in û emê serast bikin.

Rojevakurd:Ev nivîs ji Soranî ji bo Latînî hatiye wergerandin…